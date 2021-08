Come scegliere l'abbigliamento per l'hot yoga giusto per mantenere comfort e freschezza

Sì a pantaloni o leggings, no agli shorts

Per molti tipi di yoga, indossare un paio di shorts per restare più freschi è sicuramente la scelta più logica. Ma nell'hot yoga, i leggings e i pantaloni lunghi possono presentare qualche vantaggio.

Indossare shorts per una lezione di hot yoga vuol dire avere le gambe sempre sudate e scivolose e rendere quindi più difficili determinate posizioni con le gambe o di equilibrio sulle braccia. Indossare leggings o pantaloni è utile in diverse posizioni, come ad esempio la posizione del corvo, dove le braccia devono fare presa sulle gambe. Pantaloni e leggings offrono aderenza per tenere in equilibrio le gambe sui tricipiti. Come per tutti gli indumenti da yoga, cerca capi con cuciture minime per un maggior comfort.

Scegli un tessuto leggero e traspirante per permettere alle tue gambe di muoversi liberamente. Inoltre, prediligi pantaloni affusolati. I pantaloni da yoga con fondo a campana, ad esempio, possono salire sui polpacci se ci si trova nella posizione del cane a tre zampe. I tuoi indumenti non devono muoversi, così potrai concentrarti sulla respirazione e sulla corretta esecuzione del movimento.

Un ultimo suggerimento: quando acquisti un nuovo paio di pantaloni da yoga, mettili alla prova: indossali e piegati in avanti per controllare che la parte posteriore non sia troppo stretta o che il tessuto non sia troppo trasparente.