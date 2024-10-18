Come scegliere la migliore giacca da running antipioggia Nike

Come scegliere la migliore giacca antipioggia Nike da running
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Macina chilometri e sfida gli acquazzoni con queste fantastiche giacche antipioggia Nike.
Per alcune persone correre sotto la pioggia è un gradito sollievo, mentre altre cercano di evitarlo a tutti i costi. Indipendentemente dalle tue preferenze, investire in un adeguato outfit antipioggia da running può aiutarti a mantenere la costanza nell'allenamento, stagione dopo stagione.
Una buona giacca antipioggia da running può contribuire a migliorare la tua corsa, sia che si tratti di pioviggine che di diluvio. Nike offre numerose versioni di giacche da running per le giornate di pioggia. Alcune vantano la tecnologia impermeabile Nike Storm-FIT ADV che ti terrà all'asciutto in caso di piogge leggere. Altre sono dotate di tecnologia Therma-FIT che aiuta a evitare la dispersione del calore.
Di seguito, scopri le migliori giacche antipioggia Nike da running, grazie alla tecnologia utilizzata nei design.
1. Giacche antipioggia Nike Storm-FIT
La tecnologia Nike Storm-FIT utilizza poliestere ultrafine in microfibra e laminato altamente traspirante per proteggere dal vento e dall'acqua, il tutto mantenendoti al caldo. Le giacche realizzate con questa tecnologia sono progettate per proteggere dall'acqua i capi che indossi sotto. Noterai che il cappuccio di queste giacche è spesso dotato di un laccetto che si stringe in alto e in basso.
Questa giacca a due o tre strati è dotata inoltre di polsini regolabili con chiusura a strappo, che offrono un'ulteriore protezione dalla pioggia per un comfort costante e una pelle sempre asciutta durante la corsa. I piccoli oggetti personali (come chiavi e carte) sono custoditi al sicuro nelle tasche per le mani con zip, mentre il taschino sul petto con zip può proteggere i dispositivi elettronici dalle intemperie.
2. Giacche antipioggia Nike Storm-FIT ADV
La versatilità regna sovrana quando si tratta di giacche antipioggia da running realizzate con questo materiale. Le giacche realizzate con questa tecnologia sono morbide e leggere, e possono essere indossate in un look a strati in base alle tue esigenze. Scegli tra parka 3 in 1, strati esterni e maglie. Alcuni di questi capi sono dotati di tecnologia impermeabile e antivento per un comfort costante, anche in condizioni difficili. Elementi facili da regolare, come le pattine a strappo, i cordini elastici con dettagli rifrangenti e le zip a due vie, ti faranno sentire al meglio mentre affronti il peggio.
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3. Giacche Nike Therma-FIT
La tecnologia Nike Therma-FIT utilizza un tessuto termoregolatore che sfrutta il calore corporeo per mantenerti al caldo in condizioni di basse temperature. A seconda del tessuto utilizzato, queste giacche possono essere anche idrorepellenti. Dotate di un soffice isolamento sintetico o di un'opzione trapuntata più leggera, le giacche Nike Therma-FIT sono progettate per il movimento e offrono uno spazio extra nelle maniche, ideale per creare un look a strati. Le zip a due vie, le tasche foderate in fleece e i design reversibili sono solo alcuni dei numerosi vantaggi aggiuntivi.
BONUS: giacche e smanicati della collezione Nike Trail
Per affrontare il maltempo, prova i capi outerwear della collezione Nike Trail. Capo da uomo indispensabile, la giacca "Cosmic Peaks", ad esempio, è realizzata in un tessuto antivento e resistente all'acqua. Per le donne, la giacca da running Nike Trail Repel UV offre protezione UV e una finitura idrorepellente.
Testo di Faith Brar