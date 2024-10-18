Come scegliere la migliore giacca da running antipioggia Nike

La tecnologia Nike Storm-FIT utilizza poliestere ultrafine in microfibra e laminato altamente traspirante per proteggere dal vento e dall'acqua, il tutto mantenendoti al caldo. Le giacche realizzate con questa tecnologia sono progettate per proteggere dall'acqua i capi che indossi sotto. Noterai che il cappuccio di queste giacche è spesso dotato di un laccetto che si stringe in alto e in basso.

Questa giacca a due o tre strati è dotata inoltre di polsini regolabili con chiusura a strappo, che offrono un'ulteriore protezione dalla pioggia per un comfort costante e una pelle sempre asciutta durante la corsa. I piccoli oggetti personali (come chiavi e carte) sono custoditi al sicuro nelle tasche per le mani con zip, mentre il taschino sul petto con zip può proteggere i dispositivi elettronici dalle intemperie.