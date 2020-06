Diventa un runner migliore senza correre

03. Dedica alcuni minuti allo stretching dopo la corsa



"Esattamente come ti riscaldi prima di un allenamento, così devi fare il defaticamento al termine, e questo vuol dire dello stretching rilassante", afferma Chris Bennett, Global Head Coach di Nike Running. Questo periodo di defaticamento può aiutare a far uscire il tuo corpo dallo stato di stress e ad avviare più rapidamente il processo di recupero prima di riprendere a combattere nuovamente i fattori di stress di tutti i giorni. "Non dico che devi dedicarci molto tempo, ma lo stretching deve essere rilassato, e devi farlo con pazienza", dice Bennett.



Concentrati sui muscoli che tendono a irrigidirsi di più, consiglia Robyn LaLonde, coach NRC di Chicago, e non trascurare mai polpacci, femorali, piriforme e glutei. Non sai da dove cominciare? Prova questi tre movimenti:



POLPACCI

Sali su una pedana con un tallone posizionato fuori al bordo della pedana. Abbassa lentamente il tallone fino ad avvertire una leggera tensione, mantieni la posizione per 3-4 secondi e ritorna in posizione iniziale. Esegui 3 ripetizioni, cambia lato e ripeti.



FEMORALI

Estendi la gamba destra davanti a te, spingi il tallone verso il basso, punta le dita del piede verso l'alto e piega la gamba sinistra. Spingi i fianchi all'indietro e cerca di toccare le dita del piede destro fino ad avvertire una leggera tensione nella parte posteriore della gamba destra. Mantieni la posizione per 3 secondi, quindi torna in posizione iniziale. Esegui 3 ripetizioni, cambia lato e ripeti.



PIRIFORME E GLUTEI

In posizione eretta, divarica i piedi all'altezza dei fianchi. Incrocia la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro in modo che il ginocchio destro sia piegato verso l'esterno, quindi esegui uno squat spingendo i fianchi all'indietro. Mantieni la posizione per 3-5 secondi, quindi torna in posizione iniziale. Esegui 3 ripetizioni, cambia lato e ripeti.



04. Scrivi un programma di allenamento di 7 giorni



Sicuramente puoi andare a correre in qualunque momento, in qualunque giorno e per il tempo che vuoi. Tuttavia, se crei un programma di allenamento settimanale in cui specifichi quando, dove e quanto correrai, sarà molto più probabile che andrai a correre. Questo perché avere un'idea di cosa stai per fare ti dà motivazione e aiuta a creare quella costanza che trasforma la corsa in un'abitudine, dice Bennett.



Quando crei il tuo programma, includi tre allenamenti importanti: long run per la resistenza, sprint e ripetute per la velocità e corse tranquille per recuperare dagli sforzi più impegnativi. Tutti insieme, questi workout ti aiutano a diventare un runner più completo, afferma Bennett. Ti servono altri consigli? Scopri i programmi di allenamento dell'app Nike Run Club, dove troverai di tutto, dalle 5K alle maratone (e funzionano benissimo anche se non ti stai allenando per una gara).