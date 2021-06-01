Diventa un runner migliore senza correre

Nessuno ti vieta di andare a correre quando e quanto vuoi. Ma se crei un programma settimanale in cui stabilisci orari, percorsi e distanze di allenamento, è molto più probabile che tu esca ad allenarti. Il motivo è che avere un'idea di ciò che hai intenzione di fare è motivante e contribuisce a costruire la costanza necessaria affinché la corsa entri regolarmente a far parte della tua vita, come afferma Coach Bennett.



Quando elabori il tuo piano, alterna i tre tipi di allenamento fondamentali: long run per sviluppare resistenza, sprint e allenamenti a intervalli per sviluppare velocità e corse tranquille per facilitare il recupero dopo le corse più impegnative. Insieme, questi elementi faranno di te un runner più completo, secondo Coach Bennett. Hai bisogno di una guida? Dai un'occhiata ai programmi di allenamento sull'app Nike Run Club, disponibili per ogni distanza, dalla 5 km alla maratona (ma perfetti anche se non ti stai allenando per una gara).



La costanza può servire anche a un altro scopo. "È una sorta di assicurazione contro qualsiasi evenienza (ad esempio ammalarsi, andare in vacanza, finire una riunione più tardi del previsto)", aggiunge Coach Bennett. Se hai sempre avuto costanza nella corsa, saltare o abbreviare qualche allenamento non comprometterà il tuo livello di forma fisica.