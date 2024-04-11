Les meilleurs pantalons et shorts cargo Nike

Une randonnée d'une journée ? Une simple balade ? Les pantalons cargo sont parfaits pour beaucoup d'activités en extérieur. Après tout, les pantalons baggy ont été créés à l'origine pour les militaires (pense aux treillis à motif camouflage).

(Contenu apparenté : Les bienfaits de la randonnée selon les pros)

Ces dernières années, les pantalons cargo sont devenus des essentiels du look streetwear. Aujourd'hui, ils sont fabriqués dans plein d'autres matières en dehors du coton résistant de base. Ils sont aussi déclinés dans des couleurs autres que le kaki ou le vert militaire de base, et ils sont portés aussi bien avec des chaussures à talons qu'avec des sneakers ou des rangers.

À la fois fonctionnels et à la mode, voici quelques-uns des meilleurs pantalons et shorts cargo Nike.