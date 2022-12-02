Cinq façons de porter un crop top Nike

Ne sous-estime pas la polyvalence du crop top. Cette silhouette rétrécie, qui arrive généralement au-dessus du nombril, est de plus en plus populaire pour la simple raison qu'il n'y a pas une seule bonne façon, ou occasion, de le porter.

Le crop top est souvent plus habillé que ses homologues le tee-shirt ou la brassière de sport, mais il offre toujours un certain confort avec sa fabrication en coton doux ou en tissu extensible. Ces dernières années, la montée en puissance des pantalons à taille haute a fait du crop top un vêtement essentiel, non seulement pour la salle de sport, mais aussi pour le travail. Tu peux le porter avec un legging de running extensible ou un cycliste pendant que tu t'entraînes, puis le remplacer par un jean ou un pantalon quand il est temps de changer d'endroit.