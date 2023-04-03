Comment porter un survêtement Nike au travail
Conseils mode
Égaye ton survêtement pour un look à la fois confortable et professionnel.
Tu travailles depuis chez toi ? Dans ce cas, tu portes probablement la même tenue pour travailler que pour bouquiner sur le canapé. Tu as peut-être gardé un vieux sweat de tes années étudiantes que tu adores porter pour les soirées films. Ou une veste porte-bonheur pour les réunions importantes. Eh bien ce qui convient le mieux à tous les moments de ta journée, ce sont les vêtements qu'on peut classer entre ces deux catégories. Et les survêtements en font partie.
Porter un survêtement au travail est un défi qui vaut le coup d'être relevé. Pour travailler sur ton ordi quelques heures dans un café ou retrouver tes collègues pour le déjeuner, un survêtement bien choisi pourra remplacer ton jean, toujours avec un style respectable (et dans le confort).
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Ce qu'il faut, c'est trouver un survêtement à la coupe ajustée et aux détails haut de gamme. C'est ce genre de petits plus qui rendent un modèle parfait à enfiler au saut du lit comme pour une réunion. Essaie d'associer ton survêtement à des hauts, des vestes et des sneakers que tu portes déjà pour le travail et des occasions professionnelles. Après tout, une chemise ou une paire de sneakers bien blanches peuvent donner une autre dimension à ta tenue.
Comment porter le survêtement au travail
1.Survêtement en velours et tissu Fleece, polo et paire de Air Max
Quand on veut porter une tenue décontractée, comme le survêtement, le choix des matières est ultra-important. Ce survêtement en velours et tissu Fleece fait assez habillé pour travailler. Il est idéal pour les réunions décontractées entre collègues ou pour travailler dans un café tout l'après-midi. Porte-le avec un polo ou une chemise oversize pour un look plus habillé. Pour finir, enfile une paire de sneakers de couleur neutre, comme le taupe.
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2.Survêtement cargo et veste en velours
Si tu travailles dans un bureau à l'ambiance décontractée (ou en télétravail), un survêtement peut tout à fait convenir. Et n'oublie pas : pour bien porter le survêtement au travail, tout est dans les détails. C'est vrai que ce pantalon style cargo a l'air ultra-confortable. Pourtant, la large bande à la cheville et les poches à rabat suffisent à rendre ce modèle adapté pour le travail et la détente. Porte-le avec une veste conçue dans une matière plus texturée, comme un manteau en velours.
3.Survêtement Tech Fleece et sneaker Waffle One
Fais ton choix parmi les survêtements adaptés au travail et profite d'un confort total. Les survêtements Nike Tech Fleece sont disponibles en plus de 12 coloris, et même en versions bicolores. Comme ça, c'est encore plus facile de créer un ensemble unique (un look entièrement rouge ?). Ces survêtements possèdent des poches à zip et présentent une coupe plus ample au niveau des cuisses. Associe-les en toute simplicité avec des modèles du quotidien classiques (mais stylés), comme un t-shirt à manches longues et une paire de Waffle One.
4.Survêtement ample et sneaker Air Force 1
Troque ton survêtement préféré pour un pantalon de survêtement ample qui ressemble à un pantalon de ville. Leur matière douce et extensible s'associe parfaitement avec un blazer en laine, une veste ajustée ou une veste aviateur stylée un peu épaisse. Tu doutes de pouvoir porter un survêt au bureau ou pour retrouver tes collègues ? Oversize et en velours, voici le modèle qu'il te faut pour te lancer en toute confiance. Pour compléter le look, enfile une paire de sneakers bien blanches.
5.Pantalon de survêtement taille haute et veste stylée
On a parfois un emploi du temps chargé. Du coup, il faut pouvoir passer rapidement de sa dernière réunion du jour à sa séance d'entraînement. Dans ce cas, rien de mieux que de porter sa tenue d'entraînement pour pouvoir enchaîner directement. Ces modèles taille haute s'enfilent facilement par-dessus un short en élasthanne ou bien un legging. Te voilà déjà en tenue pour bouger ! Il te faudra aussi une veste ultra-stylée pour sublimer ta tenue. Le plus ? Tu pourras l'enfiler facilement après ta séance de sport.
Rédaction : Aemilia Madden