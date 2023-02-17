Comment mesurer sa taille de pantalon Nike pour femme

Porter un pantalon bien ajusté est essentiel pour un confort au quotidien, aussi bien pour travailler que pour aller courir quelques kilomètres, jouer au tennis ou même lézarder dans un canapé. Dans ce guide des tailles, tu apprendras à mesurer ton tour de taille et de hanches pour connaître ta taille de pantalon Nike pour femme.

Une fois que tu connaitras ta taille de pantalon, tu pourras plus facilement découvrir différents styles et coupes et ainsi trouver la coupe idéale pour toi. Lis la suite pour connaître tes mensurations et choisir la coupe parfaitement adaptée à ta silhouette et à ton style.

(Contenu apparenté : Comment trouver ta taille de brassière de sport Nike ?)