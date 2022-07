Histoires de football : Marie-Antoinette Katoto

Marie-Antoinette a grandi en banlieue parisienne, près du célèbre stade Yves-du-Manoir. Les plus grands noms du football ont joué, couru, sauté, taclé et marqué sur la pelouse verte et brillante de ce stade. Marie-Antoinette s'était juré d'y jouer un jour. Et elle avait un poste bien particulier en tête : celui d'attaquante.

À l'âge de sept ans, elle a intégré un club de football de son quartier et s'est très vite imposée comme une joueuse hors pair. Elle a commencé en tant que défenseuse. Son rôle : protéger le but de son équipe. Marie-Antoinette était aussi rapide et agile qu'un jaguar et capable d'anticiper les prochains mouvements de ses adversaires. Mais elle rêvait de marquer des buts en tant qu'attaquante.

« Je ne me fixe pas beaucoup de limites ou d'objectifs dans la vie. Je vais toujours le plus loin possible. »