Histoires de football : Asisat Oshoala

Tous les jours après l'école, Asisat joue au foot dans les rues de sa ville natale, Lagos, au Nigeria. Elle rentre chez elle couverte de bleus et les genoux écorchés, mais pour elle, c'est le pied. Ses parents, au contraire, n'apprécient pas qu'elle passe autant de temps à jouer au foot.



Alors pendant longtemps, Asisat ne pense pas à faire carrière. Mais un jour, elle participe à un tournoi local. Comme d'habitude, elle donne tout sur le terrain et enchaîne les sprints, les passes et les buts. Alors un coach lui demande : « Ça te dirait de venir jouer dans mon équipe ? ». Asisat sent son cœur se serrer. Elle sait que ses parents ne seront jamais d'accord. Alors elle se force à refuser. Asisat continue de jouer en parallèle de ses études à l'université.



C'est seulement après son incroyable performance au championnat du monde féminin des moins de 20 ans qu'elle comprend qu'elle a le niveau pour jouer en pro. Elle devient la meilleure buteuse du tournoi ! Ce soir-là, elle remporte le Ballon d'or et le Soulier d'or. Asisat n'a jamais abandonné et a fini par suivre ce que son cœur lui disait.

« Chères rebelles,

Un mauvais match ne fait pas de vous qui vous êtes.

Il doit vous encourager à faire mieux.

Ne laissez jamais une défaite définir le type de championne que vous êtes.

Les championnes sont toujours fortes. Elles sont puissantes et font preuve d'une motivation à toute épreuve.

On se décourage parfois parce qu'on ignore tout le potentiel

qu'on a accumulé au fil des ans. Ce que je sais, c'est qu'il est possible de combattre

ses peurs.

Le courage peut vous permettre de changer le monde. Alors gardez courage.

N'abandonnez jamais ! »

– Asisat Oshoala