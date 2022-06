Les cinq bienfaits de la marche quotidienne selon les experts

La pratique régulière de la marche peut contribuer à prévenir ou à limiter les maladies cardiovasculaires, y compris les maladies cardiaques, les AVC et l'hypertension, explique le Dr Jampolis. Une étude publiée dans la revue Cochrane Database of Systematic Reviews a mis en évidence une « preuve d'une certitude modérée » suggérant que la marche pourrait réduire la tension artérielle systolique. Selon l'American Heart Association (AHA), votre tension artérielle systolique correspond au premier chiffre de la mesure (par exemple, si votre tension artérielle est de 120/80 mmHg, 120 représente la pression systolique et 80 la pression diastolique). Il indique la pression qu'exerce le sang sur les parois de vos artères lorsque votre cœur bat.

D'autre part, une méta-analyse publiée dans le Journal of Sport Health and Science a révélé un « lien significatif » entre le nombre de pas effectués au quotidien et le risque de mortalité, toutes causes confondues, ainsi que les accidents cardiaques. Les personnes faisant en moyenne 9 500 pas par jour présentaient une diminution de près de 35 % du risque de mortalité (toutes causes confondues) et de près de 40 % du risque d'accident cardiovasculaire.

En ce qui concerne les arrêts cardiaques, une étude danoise réalisée sur une période de 27 ans et impliquant plus de 18 200 adultes de 20 à 80 ans a montré que c'était la vitesse, et non pas la durée, qui était corrélée à la diminution du risque.