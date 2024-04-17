Les cinq bienfaits de la marche quotidienne selon les experts

Pour profiter de tous les bienfaits de la marche, il faut faire attention à ta posture, prévient Sharon Gam. « Marche en activant les muscles de ta ceinture abdominale, avec le buste et la tête relevés. Pousse tes épaules en arrière et balance tes bras au même rythme que tes pieds. »

Pour ce qui est de la vitesse, essaie de marcher d'un pas vif. « Une balade tranquille n'est généralement pas assez rapide pour activer les bienfaits de la marche. En revanche, une allure modérée augmentera ton rythme cardiaque », explique-t-elle.

Un rythme modéré correspond à une vitesse d'au moins 100 pas par minute ou, si tu utilises un moniteur de fréquence cardiaque, 65 à 75 % de ta fréquence cardiaque maximale. « Tu peux estimer ta fréquence cardiaque maximale en soustrayant ton âge à 220, précise Sharon Gam. Par exemple, la fréquence cardiaque maximale d'une personne âgée de 40 ans serait de 180 battements par minute. »

Une autre méthode consiste à essayer de parler. « En marchant à une intensité modérée, tu devrais pouvoir parler en faisant des phrases complètes, mais avoir le souffle trop court pour chanter », ajoute la coach.

Pour finir, les deux expertes expliquent qu'une marche bénéfique peut être mesurée en durée ou en nombre de pas. « La durée est la mesure validée cliniquement, mais le nombre total de pas et la distance parcourue peuvent te permettre d'évaluer tes progrès et de te challenger de manière ludique », reconnaît Melina Jampolis.

Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent aux adultes de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique en aérobie modérée par semaine, ce qui équivaut à environ cinq promenades de 30 minutes. Si ton emploi du temps ne te permet pas d'y consacrer 30 minutes consécutives dans une journée, Sharon Gam suggère de les diviser en deux séances de 15 minutes, ou en trois séances de 10 minutes.

Selon la coach, quelle que soit la manière dont tu répartis ces 30 minutes d'exercice, elles t'apporteront plein de bienfaits.