Comment l'exercice physique réduit-il la tension artérielle ?

C'est indéniable : l'activité physique a un impact très positif sur votre santé générale. En effet, elle offre des bienfaits sur la santé cardiovasculaire, métabolique et mentale. L'un des avantages les plus connus de l'exercice physique est sa capacité à diminuer votre tension artérielle. Le maintien d'une tension artérielle saine est essentiel pour la longévité.



En réalité, plus votre tension artérielle est élevée, plus le risque de maladie et de décès est important. Contrairement aux indicateurs visibles comme la masse graisseuse, l'hypertension artérielle passe souvent inaperçue. L'American Heart Association appelle ce phénomène le « tueur silencieux ».



Selon le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, un Américain sur trois présente une hypertension artérielle. Heureusement, vous pouvez agir afin de diminuer votre tension artérielle (et ce n'est pas avec un traitement médical). Vous pouvez faire disparaître votre hypertension artérielle en faisant régulièrement du sport et en modifiant votre mode de vie pour augmenter votre activité physique. Lisez cet article pour tout savoir à ce sujet.