Trois entraînements de marche approuvés par les coachs

« La marche a plein de bienfaits, mais le plus gros ? Faire plus de pas chaque jour peut prolonger ta vie », explique Sierra Nielsen, coach certifiée à Los Angeles. Comment ? La marche stimule la circulation sanguine dans tout le corps, ce qui déclenche une cascade de bienfaits pour la santé mentale et physique.

Par exemple, l'augmentation du flux sanguin vers le cerveau est liée à une meilleure santé cognitive et est associée à une amélioration de l'attention, de la mémoire et de la santé globale du cerveau à mesure que nous vieillissons, explique Liu. Selon un rapport de 2022 du JAMA Network , elle pourrait même réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer.

La marche présente également des avantages cardiovasculaires. « La marche renforce le muscle cardiaque et réduit la rigidité des artères, ce qui lui permet de pomper plus de sang avec moins d'effort. Cela abaisse la fréquence cardiaque au repos et réduit la pression sur les artères », explique Liu. « Cela améliore également la circulation des vaisseaux sanguins, ce qui facilite la circulation du sang. »

Comme la force exercée sur les parois des artères est réduite, la marche peut être très bénéfique pour les personnes souffrant d'hypertension, surtout si elles accélèrent un peu le rythme. Une méta-analyse de 2024 portant sur 1 700 études menées sur des personnes souffrant d'hypertension a révélé que la marche rapide (définie comme une marche à une allure de 1,5 km en 20 minutes) réduisait la tension artérielle.

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La marche peut également faire des merveilles pour votre humeur. « C'est une activité pour laquelle notre corps est conçu, et rien que cela permet de se recentrer », explique Tina Tang. « Les recherches montrent que la marche peut contribuer à réduire les symptômes de l'anxiété et de la dépression, et pour de nombreuses personnes, c'est un moyen fiable de se remettre dans le bon état d'esprit. »

C'est particulièrement vrai lorsque tu marches en pleine nature, ajoute-t-elle. « Être en extérieur dans des environnements naturels donne de la perspective. Des études montrent que les gens ont tendance à moins ruminer, c'est-à-dire à avoir moins de pensées anxieuses répétitives. La marche te tire de tes pensées et te plonge dans ton environnement. Résultat : calme, clarté et énergie mentale. »

En plus, tu l’as sûrement remarqué : marcher plus te fait tout simplement te sentir mieux. « Nos corps ont évolué pour bouger régulièrement, pas pour rester assis longtemps. Pas étonnant que l’on se sente raide ou courbaturé quand on reste trop sédentaire », explique Tang.

C'est particulièrement vrai pour les personnes atteintes de certaines maladies inflammatoires. « Les personnes souffrant d'inconfort articulaire ou d'arthrite sont souvent encouragées par les professionnels de santé à rester actives, et la marche est généralement l'option la plus réaliste. Comme on dit : bouger, c’est entretenir ton corps. Quelques mouvements réguliers suffisent », dit Tang.