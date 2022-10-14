Comment jouer au volley, selon les pros
Sport et activité
Vous avez toujours voulu jouer au volley-ball mais vous ne savez pas par où commencer ? Des joueuses expérimentées présentent les bases de ce sport.
Lorsqu'on pratique un nouveau sport, il est essentiel d'en comprendre les règles du jeu. Le volley-ball n'échappe pas à ce principe. Pour vous aider, nous avons demandé conseil à des pros du volley-ball. Découvrez cinq conseils sur la façon dont les novices peuvent apprendre à jouer au volley-ball.
Apprenez les bases du jeu
La règle la plus importante : ne laissez pas le ballon toucher le sol de votre côté du filet. Hailey Harward, joueuse professionnelle de volley-ball de plage et double championne de la NCAA, explique que chaque côté a droit à trois contacts avec le ballon avant de devoir le renvoyer de l'autre côté du filet.
Belén Castillo, ancienne joueuse de volley-ball en salle de l'université de Berkeley, en Californie, et joueuse de volley-ball de plage de l'université de Californie du Sud (qui rejoindra le circuit professionnel à l'été 2023), ajoute qu'on n'est pas autorisé à toucher le ballon deux fois de suite et que « le ballon doit toucher le sol à l'intérieur des lignes de délimitation du terrain de votre adversaire pour marquer un point. »
En ce qui concerne le nombre de joueurs ou de joueuses sur le terrain, tout dépend s'il s'agit d'un match de volley-ball de plage ou d'un match en salle. Pour le volley-ball en salle, un match oppose deux équipes de six personnes.
Pour le volley-ball de plage, les compétences sont similaires, mais la configuration est un peu différente. Le match se joue à deux contre deux, dit Hailey Harward, et le terrain est plus petit que celui du volley-ball en salle.
Le décompte des points diffère également. Pour les matchs en salle, ça se joue généralement au meilleur des cinq sets. Si le match est nul (avec deux sets pour chaque équipe) au terme du quatrième set, le cinquième set se joue en 15 points.
Sur le sable, Hailey Harward précise que les sets se jouent en 21 points au lieu de 25. Le match se joue au meilleur des trois sets, et le troisième set se joue en 15 points. De plus, les joueurs et joueuses changent de côté tous les sept points pour garantir l'équité en cas de désavantage dû aux conditions météorologiques telles que le vent ou le soleil.
Pratiquez les mouvements
Au volley-ball, il existe plusieurs façons de frapper la balle. Pour les novices, Hailey Harward explique qu'il y a deux mouvements fondamentaux à apprendre et à pratiquer : le service et la passe.
Au volley-ball, chaque point commence par un service, et il existe plusieurs façons de servir. La plus facile pour les novices est le service à la main, explique la joueuse, « vous lancez le ballon devant vous et vous le frappez avec le poing fermé… au moment où vous vous trouvez sous le ballon, pour le faire passer au-dessus [du filet]. »
Comme son nom l'indique, la passe consiste pour un joueur ou une joueuse à transmettre le ballon à un coéquipier ou une coéquipière. « Il faut visualiser la trajectoire du ballon », explique Hailey Harward en parlant de la manière de réaliser une passe. « Ensuite, la première étape consiste à bouger son corps, en se déplaçant vers l'endroit où le ballon se dirige. En même temps, vous tendez les bras devant vous et vous les inclinez de façon à ce que le ballon rencontre vos bras et qu'il parte dans l'angle souhaité. »
Pour s'entraîner aux passes, Belén Castillo recommande de s'exercer contre un mur. « Habituez-vous à utiliser vos bras comme une plateforme et envoyez votre ballon contre le mur, dit-elle. Une fois que vous avez pris le coup de main, placez un morceau de ruban adhésif sur le mur et essayez de le frapper pour améliorer votre précision. Faites comme si votre plateforme de passe était une planche de bois que vous deviez incliner vers l'endroit où vous souhaitez envoyer votre ballon. »
Comprendre les différents postes
Pour s'améliorer, il est également important de comprendre le rôle des différents postes sur le terrain.
Tout d'abord, il y a le poste de libéro, dit Hailey Harward, « qui joue un rôle très spécifique. Il ou elle porte généralement un maillot de couleur différente, ce qui lui permet d'entrer et de sortir du jeu à n'importe quel moment, mais il ou elle est toujours positionné en fond de terrain. C'est généralement un poste de défense ou de dernier passeur. Il ou elle possède donc un excellent contrôle du ballon. »
Ensuite, il y a les réceptionneurs-attaquants et les milieux de terrain. « [Les réceptionneurs-attaquants] jouent devant le filet, dit Hailey. Ce sont généralement les principaux défenseurs et attaquants, mais ils ou elles peuvent aussi jouer à l'arrière. » Quant aux milieux de terrain, la défense est leur principale mission.
Les passeurs sont tout aussi importants dans chaque match de volley-ball. « De la même façon que le quarterback au football américain, c'est un poste clé, explique Hailey Harward. Les attaquants ou attaquantes reçoivent des consignes de jeu de leur part, et sont généralement les deuxièmes de l'équipe à toucher [le ballon], sauf s'ils ont besoin de soutien. »
Utilisez votre ceinture abdominale
Bien que vos bras soient fortement sollicités lorsque vous jouez au volley-ball, le secret pour vous améliorer est de renforcer votre ceinture abdominale. « Beaucoup de personnes pensent que la clé d'une bonne frappe est la force des bras, mais le secret d'un lancé puissant réside dans la ceinture abdominale et les abdominaux », confie Belén Castillo.
Le renforcement de la ceinture abdominale est également essentiel pour la stabilité, qui est mise à rude épreuve au volley-ball, car il faut se déplacer rapidement et puissamment pour éviter que le ballon ne touche le sol. « Votre ceinture abdominale est l'une des parties les plus importantes de votre corps en tant que joueur ou joueuse de volley-ball, car elle est indispensable pour une bonne stabilisation », affirme la joueuse.
Communiquez régulièrement avec votre équipe
Enfin, n'oubliez pas que le volley-ball est un sport d'équipe. Une communication constante est cruciale pour gagner. « Quand vous êtes en plein match, assurez-vous de parler à vos coéquipiers et coéquipières, indique Belén Castillo. Les meilleures équipes donnent la priorité à la communication et verbalisent constamment leur prochain mouvement pour éviter la confusion et fonctionner comme une unité cohésive. »
Et, surtout, n'oubliez pas de vous amuser. « Commencer un sport, quel qu'il soit, peut être fatigant. Cependant, vous jouerez mieux si vous faites preuve de concentration mais que vous vous amusez aussi, confie la joueuse. L'un des meilleurs aspects du volley-ball est que c'est un sport d'équipe. C'est génial de pouvoir partager les victoires lors des compétitions, mais aussi l'apprentissage avec ses camarades. »
Rédaction : Jessica Estrada