5 conseils pour trouver votre rythme selon les experts

Le psychologue qui a inventé le concept de rythme en 1990 (Mihaly Csikszentmihalyi, au cas où vous faites des jeux de culture générale) considérait cela comme une expérience de vie optimale. Lorsque vous trouvez votre rythme, vous atteignez vos limites en faisant quelque chose qui représente un défi, mais qui est également très gratifiant et amusant. D'après lui, cela vous donne généralement un sentiment de « puissance, de vivacité, de contrôle naturel, de désinvolture, et d'être au summum de vos capacités. » Les problèmes semblent disparaître.



D'autres éminents psychologues, comme Martin Seligman, pensent que le rythme est essentiel pour atteindre un bonheur profond et authentique. Non seulement vous vous sentez bien lorsque vous vous concentrez sur votre action, mais cela favorise également un sentiment de calme, de satisfaction et d'accomplissement a posteriori. (Il faut savourer ce bonheur post-rythme, explique Randy Paterson, car il peut vous aider à vous focaliser sur ce que vous venez de faire au lieu de vous précipiter sur ce qui suit.)



Il y a une raison biologique à cela. « Lorsque vous trouvez votre rythme, votre cerveau libère des neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, qui vous apportent un sentiment de bien-être », explique Morgan Levy. C'est pourquoi le fait de pratiquer régulièrement peut s'avérer très bénéfique pour votre santé mentale et votre productivité.



Les recherches ont également permis de découvrir un lien direct entre les expériences de rythme d'athlètes et des performances exceptionnelles. « En psychologie du sport, le rythme correspond à une synchronisation parfaite entre le corps et l'esprit », explique Joel Fish, directeur du Centre de psychologie du sport à Philadelphie. Cela peut vous donner l'impulsion nécessaire pour venir à bout de votre WOD, établir votre domination sur le terrain de football ou, disons, respecter votre objectif de manger plus de glucides de qualité.



Des études ont également établi un lien entre des expériences de rythme régulières et une hausse de la confiance en soi et de l'estime de soi. C'est parce que les activités suscitant ce rythme sont généralement gratifiantes, et le fait de les pratiquer vous aide à progresser encore plus. « Les individus qui atteignent régulièrement cet état améliorent leurs compétences et ont tendance à gagner en confiance grâce à cela », explique Morgan Levy.



Tous ces bénéfices combinés vous permettent de poursuivre votre objectif avec enthousiasme et sérieux.