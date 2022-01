Privilégier la santé mentale des athlètes selon la joueuse de WNBA Kayla McBride

Pour Kayla McBride, le basketball a toujours été plus qu'un jeu. Ça a été une échappatoire à ses traumatismes d'enfance et aux problèmes de santé mentale qui en ont découlé. Mais lorsque le sport a été interrompu pendant la pandémie, elle a été obligée de faire face à la femme qui se cachait derrière l'athlète. Pour le dernier volet de notre mini-série de trois épisodes sur la santé mentale, l'ancienne joueuse de WNBA rejoint Jaclyn Byrer pour nous raconter son parcours de guérison, en commençant par sa décision de partager son histoire avec le grand public. Elle se confie sur les difficultés liées à sa vulnérabilité et ses petites victoires : un lien plus fort avec sa famille et une relation plus épanouie avec son sport. Elle explique également comment son intervention dans les débats sur la santé mentale a aidé à montrer aux autres et à elle-même que les athlètes sont bien plus qu'un simple numéro sur un maillot ou une statistique de fin de saison. Écoutez-la et découvrez en quoi le fait de baisser sa garde et de permettre aux autres de faire de même peut déboucher sur un monde où la santé mentale serait une priorité absolue.