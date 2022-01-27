Privilégier la santé mentale des athlètes selon la joueuse de WNBA Kayla McBride

Podcast Trained : Mini-série sur la santé mentale avec Kayla McBride
Coaching
Si sur le terrain, Kayla McBride porte le numéro 21, au quotidien sa santé est sa priorité numéro 1. Découvrez comment prendre soin de sa santé mentale a changé sa façon de jouer et sa vie.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
Pour Kayla McBride, le basketball a toujours été plus qu'un jeu. Ça a été une échappatoire à ses traumatismes d'enfance et aux problèmes de santé mentale qui en ont découlé. Mais lorsque le sport a été interrompu pendant la pandémie, elle a été obligée de faire face à la femme qui se cachait derrière l'athlète. Pour le dernier volet de notre mini-série de trois épisodes sur la santé mentale, l'ancienne joueuse de WNBA rejoint Jaclyn Byrer pour nous raconter son parcours de guérison, en commençant par sa décision de partager son histoire avec le grand public. Elle se confie sur les difficultés liées à sa vulnérabilité et ses petites victoires : un lien plus fort avec sa famille et une relation plus épanouie avec son sport. Elle explique également comment son intervention dans les débats sur la santé mentale a aidé à montrer aux autres et à elle-même que les athlètes sont bien plus qu'un simple numéro sur un maillot ou une statistique de fin de saison. Écoutez-la et découvrez en quoi le fait de baisser sa garde et de permettre aux autres de faire de même peut déboucher sur un monde où la santé mentale serait une priorité absolue.
« La santé mentale n'est pas un jeu dans lequel on gagne ou on perd. C'est un cheminement. »
Kayla McBride
Trois fois membre All-Star de la WNBA et joueuse des Lynx du Minnesota
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com, et elle fera son possible pour y répondre.