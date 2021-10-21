Qu'est-ce que le burnout et comment l'éviter, selon le Dr Christina Maslach

Dans un monde professionnel où les charges de travail échappent à tout contrôle et où les employés ne reçoivent pas toujours le soutien dont ils ont besoin, rien d'étonnant à ce que le terme « burnout » soit entré dans le langage courant. C'est là qu'intervient Christina Maslach, professeure de psychologie à l'Université de Californie à Berkeley et pionnière dans la recherche sur l'épuisement professionnel. Dans cet épisode de Trained, elle se joint à l'animatrice Jaclyn Byrer pour expliquer ce que signifie le terme « burnout », mais aussi ce qu'il ne signifie pas. Elle révèle par ailleurs quelques vérités crues sur ce que les « journées de santé mentale » peuvent et ne peuvent pas accomplir. Mais surtout, elle propose une voie à suivre, en exposant six méthodes pour créer un lieu de travail sain. En nous appuyant sur les dizaines d'années de recherche de Christina Maslach, nous pouvons tous apprendre à améliorer notre environnement de travail.