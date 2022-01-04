Comment développer sa confiance en soi

Plus d'assurance pour atteindre vos objectifs
Coaching
En ayant confiance en vos capacités, vous pourrez aller d'un point A à un point B (et peut-être même jusqu'à un point Z). Développez cette assurance avec nos conseils d'experts.
- La confiance en vous est peut-être tout ce qui vous manque pour faire les progrès qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.
- Une bonne approche vous aidera à tirer parti de vos victoires comme de vos « échecs » pour développer votre confiance en vous.
- Des recherches sur le sujet suggèrent qu'une tenue adaptée peut booster votre état d'esprit. Quoi de mieux pour ça qu'un nouvel équipement ?
Voici ce que devez savoir...
Certaines personnes, les athlètes pro, les top modèles ou votre grande sœur intrépide, semblent nées avec le gène de la confiance en soi, pas vrai ? Pourtant, ce n'est pas tout à fait le cas.
« La confiance en soi s'acquiert au fil des expériences. Il s'agit de prendre des risques, de s'exposer et de réaliser que, parfois, tout se passe bien », explique Jessica M. Goodnight, psychologue clinicienne à Atlanta, spécialisée dans l'anxiété. « En faisant cela, vous ferez forcément face à des échecs, mais ceux-ci peuvent représenter une opportunité de renforcer votre confiance en vous si vous faites preuve de résilience et que vous vous en relevez. »
Vous obtiendrez de meilleurs résultats en persévérant, par exemple, dans la pratique d'un nouveau sport ou d'une nouvelle activité physique, plutôt qu'en vous contentant de quelques essais. « La confiance en soi permet de gagner en persévérance », affirme Jessica Goodnight. C'est exactement comme l'histoire de la poule et de l'œuf.
Malgré cela, faire le premier pas peut sembler effrayant. Les stratégies suivantes vous aideront à vous lancer et à construire cette assurance infaillible qui vous permettra d'atteindre vos objectifs.
1. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez.
Le simple fait de vous tenir le dos bien droit, en position assise ou debout, peut contribuer à ce que vous vous sentiez plus forte, plus compétente et moins effrayée. Comme 55 études l'ont révélé, les « postures de puissance » produisent le même effet : pour ce faire, placez vos épaules en arrière, gonflez légèrement votre poitrine, levez votre menton et établissez un contact visuel. « Être affalée ou courbée a tendance à restreindre notre respiration et peut nous donner une sensation d'apathie ou d'insignifiance. Psychologiquement, ces postures évoquent de l'infériorité », déclare Kelley Kitley, travailleuse sociale et psychothérapeute à Chicago, spécialisée dans l'anxiété et la dépression.
La tenue vestimentaire peut également donner de l'assurance. Jessica M. Goodnight recommande de se poser la question suivante : « si j'avais déjà de l'assurance, qu'est-ce que je porterais ? ». Cela peut impliquer d'investir dans une belle tenue de travail avant même de décrocher le poste que vous visez, ou d'acheter un meilleur équipement de training avant même d'avoir trouvé votre rythme de croisière. Des études suggèrent qu'une tenue adaptée peut vous aider à vous voir sous un jour plus positif. Mentalement, cela peut vous apporter le coup de pouce nécessaire pour réussir, ajoute Kelley Kitley.
2. Tentez votre chance.
Selon Kelley Kitley, « la confiance en soi s'acquiert en prenant des risques. Lorsque vous sortez de votre zone de confort et que vous vous rendez compte que c'est plutôt gratifiant, vous gagnez en assurance et vous pouvez appliquer cette technique dans presque tous les domaines », explique-t-elle.
Comment vous lancer en douceur dans la prise de risques ? Entamez une conversation avec un inconnu. Le risque est faible (dans le pire des cas, on vous regardera bizarrement), mais cette démarche nécessite tout de même de s'exposer un peu, et le gain de confiance lié au fait de créer un nouveau lien peut s'avérer élevé. Kelley Kitley et Jessica M. Goodnight suggèrent que vous complimentiez de façon simple et sincère la personne que vous croisez tous les jours à la salle de sport ou dans l'ascenseur. « Lorsque la personne croise votre regard ou vous sourit, c'est le moment pour vous de la complimenter », explique Jessica M. Goodnight.
3. Prenez des notes.
Rappelez-vous combien vous êtes extraordinaire en notant les grandes réussites que vous avez accomplies par le passé. « C'est la preuve que vous avez déjà réalisé des choses difficiles, vous pouvez les utiliser pour créer des fondations solides sur lesquelles construire », indique Kelley Kitley. Conservez cette liste dans un endroit où vous la verrez souvent, comme sur le miroir de la salle de bain ou à côté de la cafetière, ou bien faites-en le fond d'écran de votre téléphone.
Notez également les victoires remportées en temps réel. Chaque semaine, ajoutez une ou deux choses que vous avez particulièrement bien réussies, surtout pendant les périodes difficiles, comme lancer un projet au dernier moment ou terminer un entraînement HIIT après une mauvaise nuit de sommeil. Le simple fait de voir la liste s'allonger est un moyen tangible de suivre vos réussites et de vous montrer que vous progressez, affirme Kelley Kitley. Cela vous rappellera que, même en cas d'échec, vous êtes capable d'avancer.
« En voyant s'accumuler les preuves de votre assurance, vous comprenez que vous en avez plus que vous le pensez, explique Kelley Kitley. Cela provoque de la fierté chez vous et vous motive à prendre plus de risques, à sortir de votre zone de confort et à vous fixer des objectifs encore plus ambitieux ». Et à tous les atteindre, bien sûr.
Rédaction : Marygrace Taylor
Illustrations : Davide Bonazzi
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