Comment développer sa confiance en soi

Certaines personnes, les athlètes pro, les top modèles ou votre grande sœur intrépide, semblent nées avec le gène de la confiance en soi, pas vrai ? Pourtant, ce n'est pas tout à fait le cas.

« La confiance en soi s'acquiert au fil des expériences. Il s'agit de prendre des risques, de s'exposer et de réaliser que, parfois, tout se passe bien », explique Jessica M. Goodnight, psychologue clinicienne à Atlanta, spécialisée dans l'anxiété. « En faisant cela, vous ferez forcément face à des échecs, mais ceux-ci peuvent représenter une opportunité de renforcer votre confiance en vous si vous faites preuve de résilience et que vous vous en relevez. »

Vous obtiendrez de meilleurs résultats en persévérant, par exemple, dans la pratique d'un nouveau sport ou d'une nouvelle activité physique, plutôt qu'en vous contentant de quelques essais. « La confiance en soi permet de gagner en persévérance », affirme Jessica Goodnight. C'est exactement comme l'histoire de la poule et de l'œuf.

Malgré cela, faire le premier pas peut sembler effrayant. Les stratégies suivantes vous aideront à vous lancer et à construire cette assurance infaillible qui vous permettra d'atteindre vos objectifs.