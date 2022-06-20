3 changements psychologiques pour surmonter un plateau d'entraînement

Les entraînements physiquement éprouvants, comme un trail intensif au dénivelé important, peuvent rapidement vider vos réserves mentales, ce qui vous amène à ralentir, voire à jeter l'éponge, explique Lennie Waite. C'est pourquoi il vous faut parfois une distraction efficace pour détourner complètement votre attention de l'effort et maintenir la cadence.



Dans le cadre d'une autre étude, Lars Andersen a en effet découvert que les distractions mentales (dans ce cas précis, une tâche mathématique) pouvaient prévenir la fatigue lorsque des patients atteints de douleurs lombaires réalisaient un exercice d'endurance axé sur la ceinture abdominale. Cet exemple (très spécifique) consistant à détourner pleinement notre attention de la tâche effectuée par le corps permet de poursuivre son activité sans être influencé(e) par cette petite voix qui nous dit qu'on n'en est pas capable.



La technique de déconnexion fonctionne mieux avec les entraînements que vous avez répétés suffisamment pour savoir à quoi vous en tenir. Autrement, vous risqueriez de vous blesser. Mais il existe une autre bonne raison à cela : « Quand vous réalisez la même boucle ou la même séance de training dans le même environnement, vous savez exactement à quel moment la douleur va pointer le bout de son nez, explique Lennie Waite. Vous vous dites que vous arrivez à cette colline super raide, à cette surface difficile à appréhender, ou encore à cette partie du parcours où le soleil tape le plus fort. » Ce réflexe d'anticipation peut avoir des effets négatifs sur le plan physiologique. « Typiquement, vos épaules se raidissent, votre souffle se fait plus court et votre rythme cardiaque s'accélère automatiquement », ajoute la consultante. En d'autres termes, vous gaspillez votre énergie avant même d'être arrivé à la partie « difficile ».



Que faire alors ? La prochaine fois que vous essayez de battre un record personnel sans y parvenir, et que vous vous trouvez dans un environnement sûr (c'est-à-dire pas au bord d'une route), envisagez de passer un coup de téléphone à un proche avec lequel vous échangerez sur un sujet complexe ou passionnant. Vous pourriez également vous distraire avec un jeu mental, comme par exemple compter le nombre de personnes qui portent du bleu sur votre itinéraire de course, ou bien discuter avec votre partenaire d'entraînement. La diversion est finalement peut-être ce dont vous avez besoin pour progresser. « Cela vous fera oublier la sensation d'inconfort, précise Lennie Waite. Vous aurez plus de chances de rester décontracté(e) et ouvert(e) d'esprit, de prendre des respirations profondes et d'utiliser tout l'oxygène contenu dans l'air que vous inspirez plutôt que de vous limiter inconsciemment », surtout dans le cas d'une conversation positive.



Sinon, c'est l'occasion de prendre des nouvelles de votre père.