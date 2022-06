Trois conseils de psychologues pour vivre une vie plus heureuse

Comment ça marche : selon Martin Seligman, pour être totalement épanoui dans la vie, il faut avoir le sentiment qu'elle a un sens. En gros, il s'agit d'avoir un but dans la vie et d'incarner les valeurs qui vous tiennent à cœur. Pensez notamment à des qualités telles que la gentillesse, la gratitude, la justice et le courage.



Votre vie a un sens lorsque vous avez l'impression que vos actions ont un impact. « Agir avec compassion et aider activement les autres est une des manières les plus efficaces de trouver un sens à sa vie et d'être plus heureux », affirme Aaron Weiner. Un autre moyen consiste à soutenir une idée ou un mouvement en lequel vous croyez. « L'idée générale est de contribuer à quelque chose qui dépasse votre petite personne », explique-t-il.



Faites l'essai : il existe diverses manières de donner du sens à sa vie : faire du bénévolat, exercer un métier épanouissant, soutenir une cause politique ou même explorer la spiritualité. Le secret, c'est de trouver quelque chose qui soit en accord avec vos convictions et vos talents, ajoute Aaron Weiner.



Dans votre vie professionnelle, cherchez une entreprise dont les valeurs fondamentales (par exemple, la diversité et l'égalité au travail, ou la réduction de son impact sur l'environnement) correspondent aux vôtres, conseille Aaron Weiner, et qui vous permet d'œuvrer à une chose en laquelle vous croyez profondément. Et dans votre vie personnelle, ajoute le spécialiste, choisissez de façon stratégique les domaines dans lesquels vous investissez votre énergie, et faites en sorte que ces engagements importants se traduisent concrètement pour que votre passion reste intacte.



Si vous êtes un leader né et que vous vous souciez de l'environnement, vous pourriez vous épanouir en organisant un nettoyage du parc de votre quartier ou une course destinée à collecter des fonds pour la protection de la nature. Vous aimez échanger avec les gens et entendre différents points de vue ? Inscrivez-vous pour livrer des repas aux personnes dans le besoin ou rejoignez une campagne de porte-à-porte pour sensibiliser les gens à une cause qui vous tient à cœur, suggère Aaron Weiner.





Ces idées peuvent paraître intimidantes de votre point de vue actuel. Commencez donc par simplement dire oui à quelque chose : planifiez un rendez-vous avec vos haltères, lancez-vous dans un nouveau passe-temps, ou engagez-vous dans du bénévolat. Il y a très peu de chances que vous regrettiez cette initiative, et de grandes chances qu'elle vous rende carrément heureux.