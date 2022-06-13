Comment nettoyer des chaussures Nike Air Force 1

Comment nettoyer des Air Force 1
Entretien des produits
Vous voulez garder vos Air Force 1 impeccables ? Suivez ces conseils de nettoyage pour enlever les taches afin qu'elles soient comme neuves.
Matériel
- Bicarbonate de soude
- Vinaigre blanc
- Dentifrice blanc en pâte
- Eau micellaire
- Liquide vaisselle (facultatif)
- Lessive (facultatif)
- Alcool dénaturé (facultatif)
- Produit nettoyant pour le cuir (facultatif)
Outils
- Brosse à dents usagée propre ou chiffon doux
- Gomme magique pour le ménage
Avec leur gamme de couleurs et de silhouettes montantes, mi-montantes et basses, les chaussures Nike Air Force 1 sont un grand classique. La Air Force 1 blanche ton-sur-ton en particulier reste l'un des styles emblématiques du look streetwear.
Si vous portez une Air Force 1 blanche ton-sur-ton, il est probable qu'elle se retrouve salie, tachée et éraflée. Pour remédier à la saleté, il est essentiel de savoir comment entretenir des Air Force 1. Découvrez nos conseils pour les nettoyer et les remettre en service.
Les meilleurs produits d'entretien pour nettoyer des Air Force 1
Si vous portez vos Nike Air Force 1 en permanence, vous aurez du mal à les garder impeccables. La solution pour nettoyer ses chaussures est de posséder quelques produits de nettoyage essentiels. Heureusement, beaucoup de solutions efficaces nécessitent des produits que tout le monde a chez soi.
1.Baking Soda and White Vinegar
Baking soda and white vinegar are effective home remedies for stubborn stains on leather shoes. When it comes to Air Force 1s, this combo is best used as a spot cleaner.
Make a solution with one tablespoon of baking soda, two tablespoons of white vinegar and a cup of water. Use a brush or a cloth to apply the mixture to the shoe and gently scrub away dirt and debris.
Tip: Another benefit of cleaning shoes with baking soda is that it’s a natural odor neutralizer, so it helps keep your shoes smelling fresh and clean as well.
2.Toothpaste
If you don’t have baking soda or vinegar on hand, a white, non-gel toothpaste can serve as an alternative cleaning solution. It works on dirt, stains and even scuff marks.
First, wipe down your shoe with a damp cloth to remove any excess dirt or debris. Then, use a soft brush or cloth to apply the toothpaste to any dirty areas. Gently scrub the toothpaste on dirty areas, then wipe the whole shoe clean when done.
3.Micellar Water
While micellar water is designed to cleanse the skin, it’s also gentle enough to use on leather shoes. The molecules in micellar water act on dirt and oil, pulling them away from the surface and leaving your shoes clean and white.
4.Household Cleaning Eraser
If you’re wearing your Air Force 1s all the time, it’s a good idea to have a cleaning eraser at home for quick and easy cleaning. To use it on your shoes, simply dip it in water and use it to scrub out stains from the leather upper and the sole of the shoe.
Comment enlever des taches d'herbe sur des Air Force 1
Bien qu'un chiffon humide et un produit nettoyant doux puissent éliminer la plupart des traces sur vos chaussures, vous devrez peut-être utiliser un nettoyant spécial pour les taches plus tenaces. Pour enlever les taches d'herbe, vous pouvez utiliser de l'alcool dénaturé, du vinaigre ou un produit nettoyant pour le cuir.
Pour commencer, essayez de tapoter la tache avec du coton ou un chiffon trempé dans de l'alcool dénaturé et regardez si la tache disparaît. Si cette solution ne fonctionne pas, mouillez la tache avec du vinaigre blanc et laissez agir pendant 30 minutes avant de frotter avec une brosse à dents. Vous pouvez également essayer d'utiliser un produit nettoyant pour le cuir acheté dans le commerce pour enlever la tache.
CONTENU APPARENTÉ : Comment redonner leur aspect neuf à vos chaussures blanches
Comment nettoyer des lacets blancs
Vous pouvez laver vos lacets à la machine, avec du liquide vaisselle ou avec une solution à base d'eau et de lessive.
CONTENU APPARENTÉ : Trois méthodes simples pour nettoyer des lacets
Questions fréquemment posées
Puis-je laver mes Air Force 1 en machine ?
Comment nettoyer des Air Force 1 en daim ?
Si cela ne fonctionne pas, mouillez le coin d'un chiffon sec avec une petite quantité de produit nettoyant pour le daim, de vinaigre blanc ou d'alcool dénaturé. Veillez à ne pas tremper la chaussure, mais plutôt à humidifier légèrement le daim. Frottez la chaussure avec un mouvement latéral rapide, puis laissez sécher le daim. Si la tache est toujours visible, renouvelez l'opération.
Rédaction : Lesly Gregory