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Chaussures et baskets Air Force 1 blanches

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Chaussures et baskets Air Force 1 blanches : un style élégant sur le terrain

Adopte des chaussures Air Force 1 blanches qui t'accompagneront sur le terrain comme dans la rue. Ce modèle classique était certes une chaussure de basketball à l'origine, mais il est aujourd'hui devenu un incontournable du quotidien. La raison ? L'association du style, du confort et du maintien. Comme ces renforts cousus sur l'empeigne, qui s'assouplissent et gagnent un charme vintage au fil des utilisations. Un mélange de cuir véritable et de cuir synthétique apporte structure et durabilité. Sans oublier les perforations qui offrent un maximum de fraîcheur quand tu bouges.

Côté confort, opte pour des Air Force 1 blanches avec une semelle intermédiaire à mousse réactive. Dans le même temps, l'amorti Nike Air procure un rebond léger à chaque foulée. Fais ton choix parmi les modèles bas élégants à col rembourré. Tu remarqueras aussi les semelles en caoutchouc adhérent assurant une accroche fiable. Jette un œil aux paires avec points de pivot classiques conçus pour aider les joueurs de basket à pivoter et tourner sur le terrain.

Tu cherches des chaussures pour enfant adaptées ? Penses aux Nike Air Force 1 blanches pour enfant. Notre technologie Nike EasyOn est le gage d'une expérience mains libres. En effet, le talon souple se rétracte quand on met le pied à l'intérieur, puis se remet en place. Il est donc très aisé d'enfiler et retirer les chaussures. Il existe aussi des versions à lacets élastiques.


Envie d'en faire plus ? Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des chaussures Nike Air Force 1 blanches portant l'étiquette « Matières durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.