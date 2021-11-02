Comment retrouver des chaussures blanches comme neuves ?

Comment redonner leur aspect neuf à vos chaussures blanches
Entretien des articles
Il n'y a rien de tel que de sortir des nouvelles chaussures blanches de leur boîte, mais la saleté et les débris peuvent leur faire perdre rapidement leur éclat. Voici comment faire pour qu'elles aient l'air de sortir à nouveau de leur boîte.
Matériel
- Lessive
- Peroxyde d'hydrogène à 3 %
- Bicarbonate de soude
- Eau de Javel
- Papier toilette
- Jus de citron
- Vinaigre blanc
- Eau micellaire
- Papier journal
Outils
- Chiffon blanc ou vieille brosse à dents
- Filet à linge
- Gomme magique
- Gants
Vos nouvelles Air Force 1 sont d'un blanc si immaculé que vous hésiteriez presque à les porter à l'extérieur. Mais une bonne paire des sneakers est conçue pour vous faire découvrir le monde, que ce soit en exploration urbaine ou lors d'aventures hors des sentiers battus. Inévitablement, des éraflures, de la saleté et des taches vont ternir l'éclat de vos chaussures blanches. Et la couleur « eau de vaisselle sale » n'est pas vraiment tendance.
Mais avant de courir en racheter de nouvelles, il existe certaines astuces que vous pouvez essayer à la maison pour redonner leur éclat d'origine à vos chaussures blanches. Nettoyez vos chaussures régulièrement pour éviter que les saletés ne s'accumulent, et quand elles sont particulièrement sales, utilisez ces astuces pour leur redonner leur éclat.
Comment redonner leur éclat à vos chaussures blanches
Vos sneakers ont pris une teinte grisâtre ? Vous ne vous souvenez même plus qu'elles ont un jour été blanches ? Essayez les astuces suivantes pour redonner de l'éclat à vos chaussures blanches. En fonction des matières qui composent vos chaussures et du type de tache, certaines méthodes fonctionneront mieux que d'autres. Heureusement, ces méthodes ne nécessitent pas une longue liste d'ingrédients.
Comment nettoyer des chaussures en toile
Certaines personnes suggèrent de laver les chaussures en toile à la machine, mais cette méthode peut les user inutilement et même endommager leur structure. Pour plus de sécurité, essayez plutôt l'une des méthodes ci-dessous. Vous pouvez également utiliser du dentifrice et une vieille brosse à dents pour éliminer les taches sur les semelles de vos chaussures.
1.Lessive douce
- Mélangez un peu de lessive douce avec de l'eau chaude
- Trempez un chiffon blanc ou une vieille brosse à dents dans de l'eau savonneuse pour éliminer les taches sur les empeignes
- Éliminez la saleté sur la semelle intermédiaire et la semelle extérieure de la chaussure
- Utilisez un chiffon humide pour retirer le surplus de savon
2.Bicarbonate de soude et peroxyde d'hydrogène
Le peroxyde d'hydrogène à 3 % élimine les taches et redonne leur éclat aux blancs, mais il désinfecte également vos chaussures pour lutter contre les bactéries, champignons et virus nocifs. Vous pouvez également créer une pâte en mélangeant deux tiers de bicarbonate de soude et un tiers de peroxyde d'hydrogène. Utilisez une vieille brosse à dents pour appliquer le mélange sur les semelles et les empeignes de vos chaussures. Attendez 30 minutes avant de rincer ou laissez-les sécher au soleil avant d'éliminer le surplus de pâte en les brossant.
3.Eau de Javel
Même s'il n'est pas recommandé d'utiliser de l'eau de Javel sur des matières délicates comme le cuir ou le daim, elle est efficace pour redonner aux sneakers en toile leur couleur blanche éclatante d'origine. Suivez ces étapes :
- Ajoutez une cuillère à soupe d'eau de Javel dans un quart de litre d'eau et mélangez
- Trempez une brosse ou un chiffon blanc dans le mélange
- Brossez dans un mouvement circulaire l'empeigne, puis la semelle intermédiaire, et enfin la semelle extérieure de chacune des chaussures
- Rincez ou retirez le surplus de savon et faites sécher complètement
4.Papier toilette
Vous n'avez probablement jamais envisagé de momifier vos chaussures à l'aide de papier toilette, mais, étonnamment, cela peut être une méthode efficace pour enlever des taches. Superposez des feuilles de papier toilette imbibées d'eau sur vos chaussures, un peu comme du papier mâché, et laissez vos chaussures sécher pendant 12 heures avant de retirer les bandelettes. Cette méthode peut être efficace pour enlever les taches tenaces.
5.Citron et soleil
Si vous avez un citron à disposition dans votre frigo, vous pouvez l'utiliser pour blanchir les taches sur vos chaussures. Mélangez simplement du jus de citron frais et un peu d'eau. À l'aide d'un chiffon propre ou d'une brosse, frottez le mélange sur les taches dans un mouvement circulaire. Ensuite, placez vos chaussures à la lumière directe du soleil pendant quelques heures avant de rincer le mélange à l'eau claire.
Comment nettoyer des chaussures en cuir
Les chaussures en cuir nécessitent un peu plus d'attention que des sneakers en toile, car la matière est délicate et peut se déformer à l'humidité. Avant de commencer, placez un embauchoir dans chacune de vos chaussures ou remplissez-les de papier journal. Appliquez ensuite un produit d'entretien spécial cuir ou essayez l'une des méthodes ci-dessous.
1.Bicarbonate de soude et vinaigre
Le bicarbonate de soude et le vinaigre sont efficaces pour éliminer les mauvaises odeurs, les taches et les bactéries. Préparez une solution avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, deux cuillères à soupe de vinaigre blanc et une tasse d'eau. Utilisez une brosse ou un chiffon pour éliminer en douceur la saleté et les débris. Cette méthode fonctionne également pour les chaussures en toile.
2.Gomme magique
Parfois, pour nettoyer une paire de chaussures en cuir blanc, vous avez simplement besoin du même outil que vous utilisez pour nettoyer votre baignoire. Trempez la gomme magique dans de l'eau et utilisez-la pour frotter les taches sur l'empeigne en cuir et la semelle de vos chaussures.
3.Eau micellaire
L'eau micellaire sert habituellement à nettoyer la peau, mais elle est suffisamment douce pour être également utilisée sur les chaussures en cuir. Elle est composée d'eau purifiée, d'agents hydratants et de composés nettoyants qui forment des micelles sphériques. Ces micelles agissent sur la saleté et la graisse, et les éliminent de la surface, laissant vos chaussures propres et blanches. Cela fonctionne bien sur le cuir, le daim et le caoutchouc.
Comment nettoyer des lacets
Commencez par retirer les lacets de vos sneakers. Vous pouvez les laver à la main avec un savon doux ou un détergent mélangé à de l'eau, ou bien les placer dans un filet à linge et les laver à la machine en cycle délicat. Veillez à les faire sécher à l'air libre, car la chaleur pourrait déformer les embouts en plastique.
Si vos lacets ne sont toujours pas blancs, trempez-les dans de l'eau de Javel. Portez des gants et mélangez trois cuillères à soupe d'eau de Javel dans environ 4 litres d'eau. Placez vos lacets dans un filet à linge avant de les plonger dans la solution, et placez quelque chose de lourd dessus pour éviter qu'ils remontent à la surface. Laissez vos lacets tremper pendant cinq minutes, puis lavez-les soigneusement à la main ou en machine.
Foire aux questions
Comment nettoyer des chaussures blanches en cuir ?
Évitez les produits chimiques agressifs lorsque vous nettoyez vos chaussures en cuir blanc et optez plutôt pour du bicarbonate de soude et du vinaigre, ou de l'eau micellaire. Vous pouvez également utiliser une gomme magique pour éliminer en douceur les taches de vos chaussures.
Quand est-il temps de remplacer des sneakers blanches ?
Si vous avez essayé toutes les méthodes pour blanchir vos chaussures et qu'elles ont toujours l'air sales et ternes, il est peut-être temps d'envisager d'en acheter de nouvelles. Il est généralement recommandé de remplacer vos chaussures tous les 500 à 800 kilomètres. Donc, si vous marchez et courez avec vos fidèles sneakers depuis environ six mois, il est peut-être temps de les changer.