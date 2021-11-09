Comment enlever les plis sur les chaussures

Utiliser un fer à repasser est de loin le moyen le plus populaire de faire disparaître un pli sur une chaussure, mais aussi le plus risqué. Deux éléments essentiels sont à prendre en compte :

Rembourrez la chaussure pour qu'elle conserve sa forme, du talon à la pointe des pieds. Remplissez la chaussure autant que possible, afin d'aplanir les plis. Du vieux papier comme du papier journal sera parfait, mais du carton ou même quelques chaussettes feront très bien l'affaire. Mettez toujours quelque chose entre le fer et la chaussure. Appliquer un fer chaud directement sur la chaussure peut causer des dommages irréparables. Attention à ne pas brûler vos chaussures !

Suivez les recommandations ci-dessous pour utiliser un fer à repasser :

Humidifiez un linge, comme par exemple un gant de toilette.

Placez-le directement sur le pli (vous pouvez le replier).

Réglez votre fer à repasser sur la température la plus basse.

Passez le fer sur le linge pendant 10 secondes, à plusieurs reprises.

Vérifiez le pli après chaque passage, pour éviter d'endommager la chaussure.

Quand le pli a disparu, arrêtez le fer, mais laissez la chaussure remplie de papier jusqu'au complet refroidissement.

Le repassage pour éliminer un pli fonctionne grâce à la combinaison de chaleur et d'humidité, qui assouplit la matière de la chaussure pour aplanir le pli. Le linge diffuse la chaleur du fer à repasser et protège les matières de votre chaussure contre des marques accidentelles de brûlure.

Cette méthode fonctionne encore mieux sur les chaussures en cuir. Vous pouvez l'utiliser sur des chaussures en daim, mais essorez d'abord le linge autant que possible. L'eau et le daim ne font pas bon ménage.