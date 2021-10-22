Nettoyer ses chaussures en 6 étapes faciles

Pas facile de conserver ses chaussures impeccables sans les nettoyer régulièrement. Dès l'instant où vous sortez vos nouvelles sneakers de leur boîte, vous n'avez qu'une envie, c'est de les porter dehors. Et c'est là qu'elles vont se salir et se couvrir de boue, d'éraflures et de taches.

Pour garantir des performances optimales à une paire de sneakers au fil du temps, il est important de les entretenir comme il se doit, ce qui inclut de les nettoyer. Avant de commencer, utilisez un embauchoir à chaussures ou remplissez vos chaussures de papier journal pour qu'elles conservent leur forme pendant leur nettoyage. Ensuite, mettez-vous au travail.

Ces conseils vous permettront de garder n'importe quelle paire de sneakers (que ce soient des chaussures de running, de basket ou lifestyle) fraîches et propres en quelques étapes faciles.