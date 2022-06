Les meilleurs conseils pour commencer le running

Lorsqu'on débute en running, on s'emballe souvent un peu et on a une envie irrépressible de courir trop loin ou trop vite dès le départ. Il est néanmoins important de prendre son temps. « Votre corps a besoin de temps pour s'adapter, et c'est normal », explique Ludgina Dieujuste, coach de running certifiée par le Road Runners Club of America. Si vous commencez trop fort, vous risquez à coup sûr la blessure ou le burnout.

Optez plutôt pour une approche plus lente mais plus sûre. Les coachs en running assurent que cela vous emmènera plus loin dans votre programme d'entraînement, plus rapidement. « L'entraînement progressif est la clé du succès en running, ajoute Ludgina Dieujuste. Démarrer à une allure plus lente vous permet d'améliorer votre endurance, votre patience et votre discipline tout en laissant un temps d'adaptation à vos articulations, à vos tendons et à vos os. Cela vous laisse également le temps de perfectionner votre posture de running et votre respiration.

Et il est également plus épanouissant de savoir gérer sa distance et son allure. C'est à ce moment-là que vous aurez probablement envie de passer à la vitesse supérieure. D'un autre côté, si vous en faites trop, trop tôt, vous pouvez le vivre comme un échec, comme si vous étiez incapable d'intégrer le running dans votre mode de vie », explique Ludgina Dieujuste.

Elle recommande de commencer par deux à trois runs de 15 à 30 minutes par semaine, avec un jour de pause entre deux runs. Faites des runs fractionnés en alternant des parties marchées et des parties courues (vous en saurez plus sur la façon de procéder ultérieurement).