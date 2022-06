Les meilleures chaussures pour le running de fond

Chaque partie d'une chaussure de running de fond peut être conçue différemment pour s'adapter à différents types de foulées, aux conditions météorologiques, aux styles de running et à la corpulence. Les meilleures caractéristiques pour un marathonien débutant seront différentes de celles d'un runner de fond expérimenté désireux de battre un record personnel. Il peut donc être utile de considérer chaque élément et de décider quelles caractéristiques sont les plus importantes pour vous.



Pointe plus large

De nombreux runners de fond apprécient une pointe plus large pour leurs chaussures de running de fond car le pied d'un runner peut s'élargir après avoir foulé le bitume kilomètre après kilomètre. Une pointe plus large peut également favoriser une meilleure circulation de l'air autour des orteils et de la plante du pied, permettant de garder vos pieds au frais les jours de forte chaleur. Elle peut également vous permettre d'utiliser une chaussette plus épaisse si vous courez par temps froid.



Coque au talon stable

Il n'est pas rare que votre posture se dégrade quelque peu à la fin d'un run plus long. Une coque au talon stable peut vous aider à maintenir une meilleure posture. La coque au talon doit être suffisamment épaisse pour éviter de glisser. Les runners qui ont tendance à attaquer leur foulée par le talon voudront un peu plus de rembourrage au niveau de cette zone.



Amorti au niveau du milieu du pied et de l'avant-pied

Un amorti fiable permet à la fois d'amortir les chocs et de maintenir votre tonicité lorsque les kilomètres commencent à se faire sentir. Vous pouvez retrouver des éléments d'amorti dans différentes parties de la chaussure. L'amorti au niveau du milieu du pied est souvent utile pour les personnes qui ont tendance à la surpronation et qui ont besoin de plus de stabilité. L'amorti au niveau de l'avant-pied est souvent conseillé pour ceux qui atterrissent sur la pointe du pied.



Assurez-vous également que l'amorti ne faiblira pas au fil des kilomètres. Recherchez donc des matériaux de haute technologie comme la Nike ZoomX, une mousse traditionnellement utilisée dans les innovations aérospatiales. Maintenant utilisée dans la semelle intermédiaire Nike ZoomX, elle offre un retour d'énergie de 85 % (la meilleure de toutes les mousses Nike) pour vous donner l'impression d'être propulsé sans poids supplémentaire.



Empeigne respirante

La plupart des runners de fond opteront pour une empeigne souple et respirante. Vos pieds sont susceptibles de transpirer pendant les longs runs, et une meilleure circulation de l'air peut aider à réduire le risque d'irritations et d'ampoules. Cependant, les runners qui s'entraînent dans des conditions très froides ou humides peuvent avoir besoin d'au moins une paire de chaussures dont l'empeigne est plus résistante pour protéger leurs pieds des éléments. Pour obtenir la meilleure combinaison possible, choisissez la matière VaporWeave de Nike. Elle est non seulement très légère, mais aussi très solide et résiste à l'eau.



Semelle extérieure résistante

La semelle extérieure de la chaussure est mise à rude épreuve pendant les longs runs. Optez pour des chaussures de running de fond qui offrent une semelle adhérente et une bonne adhérence quelles que soient les conditions météorologiques.



Le poids de la chaussure

Enfin, vous devez tenir compte du poids de la chaussure. Les coureurs plus légers et plus rapides en quête d'une place sur le podium voudront une chaussure plus légère avec moins d'amorti pour améliorer leur mobilité et leur vitesse. En général, ces chaussures ont un meilleur impact au sol pour faciliter la réactivité et le retour d'énergie. Enn revanche, les athlètes qui se sont fixés pour objectif de simplement terminer une longue course ou de battre leur propre record personnel peuvent considérer qu'un amorti supplémentaire est essentiel au moment de choisir une chaussure qui leur permettra d'atteindre la ligne d'arrivée.