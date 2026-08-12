Équipement, Baskets et Vêtements de Running d'Hiver

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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Legging de running Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Legging de running Dri-FIT ADV pour homme
135 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Pantalon de running Dri-FIT ADV pour homme
135 CHF
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Chaussure de running sur route imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Chaussure de running sur route imperméable pour femme
29 % de réduction
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour femme
29 % de réduction
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour homme
Meilleure vente
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour homme
29 % de réduction
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Veste de running sans manches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Veste de running sans manches pour femme
29 % de réduction
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Chaussure de running sur route imperméable pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Chaussure de running sur route imperméable pour homme
29 % de réduction
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Chaussure de sport en salle pour ado
Matériaux recyclés
Nike Omni Multi-Court
Chaussure de sport en salle pour ado
29 % de réduction
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
Meilleure vente
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour ado (fille)
42 CHF
Nike Multiplier
Nike Multiplier Chaussettes mi-mollet (2 paires)
Nike Multiplier
Chaussettes mi-mollet (2 paires)
25 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Veste de running Storm-FIT Aerogami pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Veste de running Storm-FIT Aerogami pour homme
259.95 CHF
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Chaussure pour jeune enfant
Matériaux recyclés
Nike Omni Multi-Court
Chaussure pour jeune enfant
52 CHF
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Veste de running pour femme
Matériaux recyclés
Nike Storm-FIT Swift
Veste de running pour femme
160 CHF
Nike
Nike Haut à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike
Haut à manches longues et 1/4 de zip Dri-FIT pour fille
52 CHF
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Vêtements de running d'hiver : lancez-vous à la poursuite de vos rêves

Parce que l'entraînement continue quand il fait froid, nous avons créé des équipements de running d'hiver. Baskets résistantes à l'eau, vêtements première couche douillets et tenues d'extérieur protectrices, vous trouverez tous les modèles nécessaires pour le running hivernal. Grâce à des couleurs très contrastées et des éléments réfléchissants, vous resterez visible sous la pluie ou dans la brume, et par faible luminosité.


Renforcez votre assurance grâce à des baskets de notre gamme d'équipement de running d'hiver. Les tiges hydrofuges gardent vos pieds au sec et protégés plus longtemps, tandis que les matériaux haute technologie au niveau des chevilles bloquent les gouttes d'eau, les éclaboussures de boue et les éventuels cailloux. Les semelles extérieures en caoutchouc légèrement texturées offrent une résistance idéale sur les surfaces dures. Pour un run dans la nature, optez pour des modèles conçus pour le trail, qui intègrent des motifs adhérents ultra-perfectionnés afin d'optimiser la traction sur terrain accidenté.


Superposer des pièces, c'est la clé du confort par temps froid. Notre gamme de tenues de running d'hiver comprend donc des vêtements première couche de running d'hiver légers et douillets. Les coupes sobres dessinent des lignes épurées, tandis que la pointe de stretch supplémentaire des fibres vous permet de bouger librement dans toutes les directions. Quand vos muscles s'échauffent, le tissu Dri-FIT de Nike évacue la transpiration afin qu'elle puisse sécher rapidement. Les matériaux en laine mélangée offrent une meilleure isolation lorsque les températures sont au plus bas.


Complétez votre collection de tenues de running d'hiver à l'aide d'un vêtement d'extérieur résistant à l'eau, ou d'une pièce légère qui vous procurera la protection désirée sans vous alourdir ou vous encombrer. Nos capuches réglables assurent une protection maximale si le temps se détériore. Les fentes d'aérations placées de façon stratégique favorisent la circulation de l'air là où vous en avez le plus besoin. Et si le soleil vous surprend, nos modèles repliables se rangent et se transportent facilement.