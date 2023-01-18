Cordes ondulatoires : définition, bienfaits et exercices

Il existe des cordes ondulatoires de différentes dimensions. Elles mesurent généralement entre 9 et 15 m de long, pour 4 à 8 cm de diamètre. Voici des informations utiles si tu veux acheter des cordes ondulatoires ou si tu te demandes lesquelles utiliser à la salle de sport. Le choix de la taille et du poids dépend de tes capacités physiques du moment, et il te faudra peut-être en essayer plusieurs, avertit Alexa Javens.

Les cordes doivent être attachées à un point d'ancrage relié à un mur ou au sol. Pour les utiliser chez toi ou dans une salle de sport improvisée, il faut faire preuve de créativité et les arrimer à une colonne, un kettlebell lourd ou un véritable point d'ancrage, conseille la coach.

« Généralement, plus les cordes sont épaisses, plus elles sont lourdes », explique Yusuf Jeffers. Le coach ajoute que des cordes longues « permettent souvent de faire des mouvements plus fluides ». Pour un travail sur la puissance, il recommande d'opter pour des cordes relativement légères qui permettront des mouvements plus rapides.

En ce qui concerne les exercices, le coach affirme que « l'un des grands avantages des cordes ondulatoires est qu'elles ne requièrent généralement pas de compétences poussées pour effectuer les mouvements correctement ».

Pour les athlètes qui découvrent cet accessoire, Yusuf Jeffers conseille de réaliser des ondulations à un ou deux bras et des ondulations alternées (voir les instructions ci-dessous) en comptant deux ou trois séries avec des intervalles de 30 secondes. À mesure que tu progresses, le coach propose d'augmenter la durée des intervalles à 60 puis 90 secondes par série, en veillant toujours à effectuer des mouvements puissants.

De manière générale, pour augmenter la difficulté, Yusuf Jeffers recommande d'allonger la durée des intervalles, de réduire la stabilité (par exemple en s'agenouillant, en se tenant en équilibre sur une jambe ou sur un ballon d'équilibre), et d'ajouter des mouvements complémentaires comme des fentes, des burpees ou en reproduisant les mouvements des patineurs et patineuses de vitesse.

Alexa Javens propose un autre entraînement adapté pour les débutantes et débutants : trois ou quatre séries de 20 secondes de claquements à un ou deux bras. Veille à récupérer pendant au moins 30 secondes entre chaque série.

Envie de découvrir une version plus avancée de cet entraînement ? Réalise le même exercice tout en effectuant simultanément des squats ou des fentes arrière alternées. Essaie de réaliser trois à quatre séries de chaque exercice, en enchaînant 45 secondes d'activité et 15 secondes de récupération. En ce qui concerne la technique, veille à bien engager ta ceinture abdominale et à garder une posture athlétique (plie légèrement les genoux, les hanches et le dos), conseille la coach. Selon l'exercice, tu devras peut-être légèrement modifier ta posture. En cas de doute, consulte un ou une coach.

Avant de commencer, échauffe-toi bien pour éviter toute blessure. Prépare tes muscles aux mouvements que tu vas faire et tire le meilleur parti de ton entraînement. Pour les exercices suivants, Alexa Javens recommande d'échauffer en particulier les pectoraux, les muscles du dos, les épaules et les triceps. Tu peux faire des écartés au poids du corps, des écartés avec des bandes de résistance, des planches haut-bas et des écartés couchés en Y avec haltères.