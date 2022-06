Le running est un excellent moyen de gagner en endurance et de brûler des calories. En effet, le running permet de brûler beaucoup plus de calories que la marche. Cependant, il s'agit d'une activité à fort impact et plus intense, ce qui implique donc un risque de blessure plus élevé.



Mais le running présente également de nombreux bienfaits pour la santé. Les runners réduisent le risque de décès prématuré de 25 à 40 % et vivent environ trois ans de plus que les personnes qui ne courent pas, selon une étude publiée dans le Progress in Cardiovascular Diseases en 2017.



Commencer : comme pour la marche à pied, le choix des chaussures est essentiel à un entraînement réussi. De bonnes chaussures de course permettent non seulement de protéger vos pieds, mais également de les maintenir en place pour une foulée puissante et stable, tout en offrant une bonne protection contre les douleurs et les blessures. Pour trouver la chaussure la mieux adaptée, prenez en compte la forme de votre pied, votre style de running et la surface sur laquelle vous prévoyez de courir.