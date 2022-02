Les cinq bienfaits de la natation

Contrairement à d'autres activités d'endurance, la natation est un entraînement cardio qui fait travailler le corps entier. Vous utilisez les muscles des bras (biceps et triceps) pour faire avancer votre corps dans l'eau et les muscles des épaules (deltoïdes) et du dos (grand dorsal) pour donner plus de puissance et de vitesse à vos mouvements de bras. Votre ceinture abdominale permet à votre corps de rester fuselé et hydrodynamique, et vous activez les muscles des fessiers et des jambes lorsque vous donnez un coup de pied pour vous propulser en avant.

Même si la natation n'offre pas le même renforcement musculaire que la musculation, il est possible d'augmenter la résistance et de renforcer vos muscles en nageant. Par exemple, beaucoup d'adeptes de la natation tiennent des plaquettes dans leurs mains pour augmenter la résistance appliquée par l'eau et pour développer un mouvement de bras plus puissant et plus efficace.



Si vous cherchez d'autres idées d'entraînement de renforcement, téléchargez l'application Nike Training Club !