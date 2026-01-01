Nike Store City Stars (Phase 2)

Nike Store City Stars (Phase 2)

Open • Closes at 00:00

CityStars Mall

no.2260/2265

Heliopolis

Cairo, Cairo, 11757, EG

002 01066651676

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Store Hours

Mon - Sun: 10:00 - 00:00

Services

  • Return Information

    Return Information

    This store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.

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