Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Open • Closes at 22:00

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Store Hours

Mon - Thu: 09:30 - 22:00
Fri: 09:30 - 15:00
Sat: 10:00 - 23:00
Sun: 09:30 - 22:00

Services

  • Return Information

    Return Information

    This store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.

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