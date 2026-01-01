Back to SearchNike Ranchi 2Closed • Opens at 10:00Club Complex, Shop No - 15Ranchi, Jharkhand, 834001, IN08800393019Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:00 - 21:30Nearby StoresStore DirectoryNike Kanke Road RanchiShop No. 106, Near Post Office,Panchratna Girindra, Jawahar Nagar,Ranchi, Jharkhand, 834008, INClosed • Opens at 11:00Nike Patna Frazer RoadFrazer Road, Opp.Bank Of India, DakbunglowPatna, Bihar, 800001, INClosed • Opens at 10:00Nike Riverside Kolkata32, Jagat Banerjee Ghat Road, How- 02Kolkata, West Bengal, 711102, INClosed • Opens at 10:00