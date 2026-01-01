Back to SearchNike Factory Store - MaipuOpen • Closes at 20:00Av. Lo Espejo 943Los Cerrillos, Región Metropolitana, 9260059, CL+56 2 366 2870Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:00 - 20:00Nearby StoresStore DirectoryNike Plaza OesteAv. Americo Vespucio 1501Shops B213, B217, B221Santiago, Región Metropolitana, 9220213, CLOpen • Closes at 18:00Nike MaipúAv. Americo Vespucio 399Shops 408-410Santiago, Región Metropolitana, 9293535, CLOpen • Closes at 19:00Nike FloridaAv. Vicuna Mackenna 6100Shop 3032Santiago, Región Metropolitana, 8242155, CLOpen • Closes at 18:00