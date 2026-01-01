Back to SearchNike Beirut City Centre (Partnered)Closed • Opens at 10:00Damascus Rd.Beirut, Beirut, 1107, LB961 1284034Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:00 - 22:00ServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Bra Fit by Nike FitFit is everything. Get the right bra and the right fit for your favourite activities.Nearby StoresStore DirectoryNike Souks (Partnered)Saad Zaghloul StreetBeirut, Beirut, 1107, LBClosed • Opens at 10:00Nike ABC Verdun (Partnered)Verdun Main StreetBeirut, Beirut, 3622, LBClosed • Opens at 10:00Nike Abc Achrafieh (Partnered)Mar Metr - Ashrafieh Beirut, Alfred NakaBeirut, Beirut, 1106, LBClosed • Opens at 10:00