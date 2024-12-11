Wie kann ich während der Periode Sport treiben? | Was du schon immer wissen wolltest

Auf jeden Fall! Wenn du stillst, muss dein Sport-BH vor allem zwei Aufgaben erfüllen: Er sollte dir bequemen, stützenden Halt bieten und zum Stillen praktisch und leicht zu öffnen sein.



Der Nike (M) Swoosh Sport-BH aus der Kollektion für Schwangere und Mütter wurde speziell für stillende Mütter entwickelt. Er verfügt über separate Lagen, die das Stillen oder Abpumpen erleichtern, da du nicht den ganzen BH ausziehen musst. Außerdem besteht er aus feuchtigkeitsregulierendem Material, das eigens fürs Stillen entwickelt wurde. Mit dem Versteller kannst du die Passform während und nach der Schwangerschaft individuell an deine sich verändernde Brust anpassen. Alternativ kannst du auch den Indy Luxe Sport-BH ausprobieren. Er wurde zwar nicht speziell für Schwangere und Mütter entwickelt, ist aber auf maximalen Tragekomfort ausgelegt.



