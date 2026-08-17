Yoga-Sets

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Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 64.95
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Nike Zenvy
Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 110
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Nike Zenvy
Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 110
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 115
Nike One
Nike One Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike One
Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 52
Nike One
Nike One Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen
CHF 45
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
CHF 64.95
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
CHF 55
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
CHF 55
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
CHF 55
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Bestseller
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
CHF 64.95
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
CHF 42
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 64.95
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 64.95
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
CHF 32
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Bestseller
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
CHF 64.95
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Bestseller
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
CHF 52
Nike One
Nike One Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen
CHF 45
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Bestseller
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
CHF 52
Nike One
Nike One Gepolsterter Neckholder-Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Gepolsterter Neckholder-Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
CHF 52
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
CHF 64.95
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (große Größen)
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (große Größen)
CHF 52
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
CHF 42
Nike One Fitted
Nike One Fitted Damen-Tanktop
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Damen-Tanktop
CHF 40
Nike One
Nike One Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike One
Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 52
Nike One Fitted
Nike One Fitted Damen-Tanktop
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Damen-Tanktop
CHF 40
Nike One
Nike One Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike One
Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 52

Yoga-Sets: finde deinen Flow

Kräftigende Übungen, herausfordernde Posen für das Gleichgewicht oder entspannende Ruhepositionen: Mit unseren Yoga-Sets bleibst du konzentriert und fokussiert im Hier und Jetzt. Die körperbetonten Schnitte ermöglichen dir uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ohne Ablenkung. Das blickdichte Material sorgt auch in der Hocke für maximale Sicherheit. In den dezenten Reißverschlusstaschen kannst du deine wichtigsten Dinge sicher und griffbereit verstauen. Unsere stützenden Sport-BHs bieten dir optimalen Halt, damit du dich voll und ganz auf deine nächste Pose konzentrieren kannst.


Unsere Yoga-Outfit-Sets sind sorgfältig verarbeitet, um den fließenden Bewegungen und dem achtsamen Tempo gerecht zu werden. In unseren Leggings aus leicht stützenden Stoffen siehst du deutlich, ob du die Übungen richtig ausführst. Passend zur Jahreszeit führen wir Oberteile mit kurzen oder langen Ärmeln. Du gehst zum Hot Yoga? Dann wähle leichte, verkürzt geschnittene Trägertops und kurze Radlerhosen, die du kaum spürst. Und wenn du auch während der Schwangerschaft aktiv bleiben möchtest, greife zu Umstandsmode, die sich deinem sich verändernden Körper anpasst.


Wir stellen unsere Workout-Sets fürs Yoga aus hochwertigen Stoffen her, die dir optimale Bewegungsfreiheit ermöglichen. Zum Beispiel leitet unsere Nike Dri-FIT Technologie den Schweiß von der Haut weg, sodass sie schnell trocknet. So fühlst du dich auch bei anspruchsvollen Asanas und Ashtanga-Stunden wohl. Kleidung aus InfinaSoft-Gewebe ist besonders weich und angenehm auf der Haut – perfekt für ruhige, entspannte Sessions. Durch den zusätzlichen Stretchanteil in den Materialien passt sich dein Yoga-Set deinen Bewegungen an und behält seine Form. Mit aufeinander abgestimmten Yoga-Sets kreierst du einen stimmigen Look.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Yoga-Sets mit unserem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.