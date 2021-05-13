Wie wählt man den passenden Sport-BH? | Was du schon immer wissen wolltest

Was du schon immer wissen wolltest
Sport-BHs – die perfekten Begleiter
Willkommen bei "Was du schon immer wissen wolltest". Du hast Fragen zu deiner Brust, zu Sport-BHs und Training, traust dich aber nicht, sie zu stellen? Hier findest du die Antworten.
Heute tauchen wir tiefer in das Thema "Sport-BHs" ein. Dabei geht es vor allem um die richtige Größe. Wir beantworten folgende Fragen:
- Warum sollte ich mir einen hochwertigen Sport-BH zulegen?
- Wie verstehe ich die Größen von Nike Sport-BHs?
1. Warum sollte ich mir einen hochwertigen Sport-BH zulegen?
Sport-BHs sieht man nicht unbedingt an, wie viel Aufwand in Sachen Design und Herstellung steckt. Lange vor der eigentlichen Fertigung wird sorgfältig geforscht, entwickelt und getestet. Die Entwicklung mancher Sport-BHs dauert Jahre, vor allem, weil sie mit Blick auf Performance entworfen werden und im Vergleich zu Bekleidung und Schuhen in vielen Größen verfügbar sein müssen.
Das richtige Design zählt
Sport-BHs müssen sich nicht nur gut anfühlen, sondern auch flexibel jede Bewegung deines Körpers mitmachen. Von feuchtigkeitsableitenden Funktionsmaterialien, die für ein weiches und trockenes Tragegefühl sorgen, bis hin zu langlebigen Stretchelementen, Polstern und Reißverschlüssen: Wir achten sorgfältig auf jedes Detail, damit dein Sport-BH wirklich bequem und langlebig ist, perfekt sitzt und deiner Brust beim Sport stützenden Halt gibt.
2. Wie verstehe ich die Größen von Nike Sport-BHs?
Wenn du einmal mit dem Prinzip von BH-Größen vertraut bist, fällt es dir nicht mehr schwer, die richtige Wahl zu treffen. Um die richtige Passform zu finden, musst du neue Sport-BHs aber natürlich trotzdem noch anprobieren.
Nike beginnt bei seinen Sport-BHs mit kleinen Größen. Schrittweise steigern sich Unterbrustgröße, Körbchengröße und Trägerlänge. Ja nach BH-Style geschieht das auf unterschiedliche Weise. Bei einigen Größen wird die Körbchengröße angegeben, damit du den passenden Sport-BH für dich findest. Andere Styles (oft solche ohne vorgeformte Körbchen) verwenden die Einteilung XS bis XL.
Veränderungen gehören dazu
Denk daran: Deine Brüste verändern sich ständig. Das gilt auch für ihre Größe. Aktuelles Körpergewicht, Schwangerschaft, Zyklusphase: All das hat Einfluss auf sie. Das solltest du berücksichtigen, wenn du nach der richtigen Passform suchst. Ein Sport-BH, der am ersten Tag deines Zyklus passt, fühlt sich ein paar Wochen später möglicherweise ganz anders an. Deshalb kann es sinnvoll sein, verschiedene Styles und Größen parat zu haben.
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