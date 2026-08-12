Weiße Sport-BHs: für ein bequemeres Training
Ob anstrengende Läufe, forderndes Zirkeltraining oder wohltuende Yogastunden – ein gut sitzender Sport-BH bietet dir die nötige Unterstützung für konzentrierte Trainingseinheiten. Unsere weißen Sport-BHs gibt es in verschiedenen Ausführungen, von leichten Träger-Modellen bis hin zu Kompressions-BHs für mehr Komfort bei intensiven Workouts. Freu dich auf durchdachte Designelemente wie scheuerfreie Nähte und praktische, vorne verstellbare Träger.
Leichter Halt für leichtes Training
Du dehnst dich im Yogastudio? Du kräftigst deine Körpermitte beim Pilates? Oder du verfeinerst deine Haltung und Koordination mit Barre? Die Nike BHs in Weiß mit leichtem Halt unterstützen dich dabei sanft. Das etwas komprimierende Material hält bei jeder Pose und Umkehrhaltung alles an seinem Platz. Gleichzeitig gibt dir die erhöhte Dehnbarkeit des Materials die Freiheit, dich bequem in alle Richtungen zu bewegen. Achte auf gepolsterte Modelle für zusätzliche Abdeckung und eine glatte Silhouette. Oder entscheide dich für ungepolsterte Styles, die du kaum spürst.
Hohe Kontrolle, hohe Konzentration
Ambitionierte Läufer:innen, begeisterte Gewichtheber:innen oder überzeugte HIIT-Fans brauchen einen gut sitzenden Sport-BH. Unsere weißen Nike Sport-BHs mit mittlerem und hohem Halt bieten dir einen festen Sitz, ohne dass sich deine Brüste nach oben oder unten bewegen. Das bedeutet maximale Unterstützung – egal, wie aktiv du bist. Die vorgeformten Cups liegen eng und leicht komprimierend an und sorgen so für dauerhaften Komfort und einen reibungsfreien Sitz. Mit den verstellbaren Trägern findest du die richtige Balance zwischen Passgenauigkeit und Bewegungsfreiheit.
Stark durch harte Workouts
Wenn du an deine Grenzen gehst, kommst du ins Schwitzen. Deshalb fertigen wir unsere weißen Sport-BHs aus unserem bewährten Nike Dri-FIT Material. Die Fasern leiten die Feuchtigkeit von der Haut weg. Anschließend transportieren sie diese an die Oberfläche, damit das Kleidungsstück möglichst schnell wieder trocknet. Außerdem platzieren wir Mesh-Einsätze und Perforationen an strategischen Stellen, damit du in Bereichen mit erhöhter Wärmeentwicklung von einer besseren Luftzirkulation profitierst. So bleibst du länger frisch, ruhig und fokussiert – und kannst dich darauf konzentrieren, deine Ziele zu erreichen.
Auf Komfort ausgelegt
Wir wissen, dass es gerade beim Sport auf die Feinheiten ankommt. Deshalb achten wir bei der Herstellung unserer weißen Sport-BHs auf jedes Detail. Wie wäre es zum Beispiel mit vorne verstellbaren Trägern? So findest du im Handumdrehen die perfekte Passform (kein lästiges Hin- und Herdrehen mehr). Du kannst unsere Modelle auch individuell anpassen. Wechsle je nach Outfit und sportlichen Anforderungen zwischen Standard- und Racerback-Passform. Vorgeformte Cups polstern und stützen deine Kurven, während dehnbare Materialien dir uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ermöglichen. Dank superweicher Oberflächen vergisst du deine Kleidung und kannst dich voll und ganz auf deine Leistung konzentrieren.
Für eine bessere Welt
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir sind fest entschlossen, es zu erreichen. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für einen Nike Sport-BH in Weiß mit unserem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.