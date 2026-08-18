  1. Bekleidung
    2. /
  2. Oberteile & T-Shirts

Blaue T-Shirts & Oberteile für Damen

Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Damen-T-Shirt
Nike Sportswear Club Essentials
Damen-T-Shirt
CHF 30
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT-Midlayer mit Viertelreißverschluss für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT-Midlayer mit Viertelreißverschluss für Damen
CHF 52
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 57
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
CHF 35
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo Flash
Dri-FIT Lauf-Tanktop mit Viertelreißverschluss (Damen)
CHF 64.95
Paris Saint-Germain Away
Paris Saint-Germain Away Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Away
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
CHF 80
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT Tanktop für Damen
Nike Zenvy
Dri-FIT Tanktop für Damen
CHF 70
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Kurz-T-Shirt mit schmaler Passform für Damen
Nike Sportswear Chill Knit
Kurz-T-Shirt mit schmaler Passform für Damen
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear Eng anliegendes Tanktop mit Bündchen (Damen)
Nike Sportswear
Eng anliegendes Tanktop mit Bündchen (Damen)
CHF 35
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT einärmeliges Top (Damen)
Nike Zenvy
Dri-FIT einärmeliges Top (Damen)
CHF 80
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
CHF 105
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
CHF 80
AFC Richmond 2026 Stadium Home
AFC Richmond 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
AFC Richmond 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
FC Barcelona Third
FC Barcelona Third Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
Frisch eingetroffen
FC Barcelona Third
Nike Dri-FIT Pre-Match-Fußballoberteil (Damen)
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear Mesh-T-Shirt
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear
Mesh-T-Shirt
CHF 45
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Damen-Tennis-Tanktop
Frisch eingetroffen
NikeCourt Slam
Damen-Tennis-Tanktop
CHF 94.95
Inter Mailand 2026/27 Stadium Home
Inter Mailand 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Damen)
CHF 125
Französische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Französische Nationalmannschaft 2026 Match Home Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Französische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
CHF 185
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT Tennis-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT Tennis-Tanktop (Damen)
CHF 70
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
Recyclingmaterialien
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Away
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Damen)
CHF 185
Nike Golf Club
Nike Golf Club Dri-FIT Kurzarm-Golf-Poloshirt mit UV-Schutz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Golf Club
Dri-FIT Kurzarm-Golf-Poloshirt mit UV-Schutz (Damen)
CHF 85
Jordan
Jordan Ärmelloses Tanktop für Damen
Jordan
Ärmelloses Tanktop für Damen
CHF 45

Blaue T-Shirts und Tops für Damen: kühl und bequem

Ob beim Workout im Studio oder beim Joggen draußen: Unsere blauen Damenoberteile halten dich angenehm kühl, damit du immer dein Bestes geben kannst. Entdecke mittelschwere Designs aus softem Material, die durchgehenden Komfort garantieren. Für ein weiches, strukturiertes Feeling greif zu T-Shirts aus gewaschener Baumwolle – formstabil und sanft zur Haut. Oder wähle leichte, besonders atmungsaktive Modelle wie ärmellose Tops mit offenem Rücken, die Feuchtigkeit mühelos entweichen lassen.


Entdecke T-Shirts in Marineblau für Damen oder Damen-T-Shirts in Hellblau in bequemen Schnitten. Klassische Styles mit lockerer Passform sorgen für ein luftiges Tragegefühl. Du magst es etwas figurbetonter? Dann greif zu einem schmal geschnittenen Design mit weichem Jacquard-Gummibund am Saum. Damit bleibt auch bei größter Anstrengung alles da, wo es hingehört. Wenn Flexibilität für dich wichtig ist, ist ein Modell mit Viertelreißverschluss die perfekte Option: zu für extra Wärme oder offen für mehr Luft. Daumenlöcher bieten noch mehr Abdeckung und halten die Ärmel zuverlässig an Ort und Stelle.


Hol dir Damen-T-Shirts in Königsblau oder T-Shirts in Dunkelblau, die mit deiner Energie mithalten können. Entdecke Tops mit Nike Dri-FIT Technologie. Das innovative Material leitet Schweiß von der Haut weg, sodass er schneller verdunstet. Damit bleibst du angenehm trocken und frisch. Achte auch auf Optionen mit Mesh-Einsätzen unter den Achseln. Diese schenken dir genau dort zusätzliche Belüftung, wo du sie am meisten brauchst. Und dank Designs mit Seitenschlitzen genießt du maximale Bewegungsfreiheit beim Dehnen oder Laufen.


Umweltschutz ist Teamarbeit, und wir tun unser Bestes, um unseren Teil dazu beizutragen. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für T-Shirts in Kobaltblau für Damen oder auch T-Shirts in Eisblau für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.