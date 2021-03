Der richtige Umgang mit Schweiß im Unterbrustbereich | Was du schon immer wissen wolltest

Passform und Funktion

Wundgescheuerte Haut kann dich beim Sport erheblich beeinträchtigen. Bei langen Läufen, einem HIIT-Workout oder anderen Aktivitäten mit fortwährend gleichförmigen Bewegungen kann es zum gefürchteten Wundscheuern kommen. Um das zu verhindern, solltest du unbedingt auf die richtige Passform deines Sport-BHs achten.



Ist er zu eng, schneidet er in die Haut ein und scheuert, wenn du dich bewegst. Das Unterbrustband sollte so anliegen, dass es dir stützenden Halt bietet, dich aber nicht einengt. Ein zu großer Sport-BH hingegen liegt nicht nah genug am Körper an und reibt daher auf der Haut. Probier einen neuen Sport-BH immer erst an und teste ihn. Eine perfekte Passform lässt dich ablenkungsfrei und ohne Wundscheuern trainieren. Achte bei deinem Kauf also unbedingt darauf.



