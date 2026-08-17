Damen-Sweatjacken: Outfits für jeden Tag
Ob morgens beim Laufen oder nach der Arbeit im Gym: Mit einer Kapuzenjacke für Damen bist du immer startklar. Unsere Auswahl bietet dir vielseitige Styles, auf die du dich verlassen kannst, wenn es bequem und warm sein soll. Die Sweatshirts kommen in lockeren, entspannten Passformen und sind mit praktischen Taschen ausgestattet – ideal für deine Schlüssel, kalte Hände und alles, was du unterwegs brauchst. Der durchgehende Reißverschluss vorne gibt dir volle Kontrolle über die Luftzirkulation und macht das An- und Ausziehen unkompliziert. Leichte, weich fallende Materialien gewährleisten dabei den ganzen Tag entspannten Komfort.
Styles für jedes Wetter
Wenn die Temperaturen sinken, greif zu einer unserer Kapuzenjacken für Damen aus mittelschwerem Fleece. Der Stoff ist innen weich, außen glatt und hält dich kuschelig warm, ohne an Form zu verlieren. In der Übergangszeit schließen Styles aus atmungsaktivem French Terry die Lücke zwischen Fleece und Jersey – leicht, flexibel und perfekt fürs Layering. Wenn es richtig kalt wird, kommen unsere Reißverschluss-Hoodies für Damen mit Nike Therma-FIT Technologie ins Spiel. Der smarte Stoff speichert deine natürliche Körperwärme zwischen den Fasern und hält dich so bei kaltem Wetter ganz ohne zusätzliches Gewicht zuverlässig warm.
Für maximalen Wohlfühlfaktor
Ob du zu Hause entspannst oder auf dem Weg zur Arbeit bist: Mit einem Hoodie mit Reißverschluss für Damen bist du sofort im Komfortmodus. Der weiche Stoff mit flachen Nähten fühlt sich angenehm auf der Haut an und bleibt auch bei längerem Tragen bequem. Dank des besonders flexiblen Materials bewegst du dich völlig frei in alle Richtungen – ohne jede Einschränkung. Elastische Bündchen an Ärmeln und Saum speichern die Wärme und ein verstellbarer Kordelzug am Kragen hält die Kapuze sicher in Position. Gleichzeitig garantiert das atmungsaktive Material der Damen-Sweatjacken ohne Kapuze, dass du auch bei mehr Action angenehm frisch bleibst.
Kultiger Style inklusive
Du willst ein Statement setzen? Dann entdecke unsere Damen-Sweatshirts mit Reißverschluss und auffälligen Details wie Oversize-Taschen oder breiten Rippbündchen. Mit verkürzten Schnitten, überschnittenen Schultern und weiten Ärmeln erzielst du einen lässigen, drapierten Look. Freu dich auf durchdachte Extras wie ein Satinfutter in der Kapuze, mit dem die Haare geschmeidig bleiben. Bei ausgewählten Modellen halten Daumenlöcher an den Ärmeln alles an Ort und Stelle und bieten zusätzlichen Schutz beim Training. Von auffälligem Colour-Blocking über markante Prints bis zu Jacken mit Club-Logo – bei uns findest du Damen-Sweatjacken, die perfekt zu deinem Look passen. Und natürlich darf auch der ikonische Nike Swoosh nicht fehlen, der jedem Outfit den letzten coolen Touch verleiht.
Unsere Move to Zero Initiative
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Damen-Reißverschlussjacken von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.