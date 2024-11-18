Nike Athletin: Bebe Vio

BEBE VIO
Für Bebe Vio gibt es keine Grenzen. Sie hat den Begriff "siegen" neu definiert und ist so zur weltbesten Rollstuhlfechterin avanciert. Heute ist die italienische Sportlerin ein Inbegriff für Veränderung.
Bebe Vio
Disziplin: Fechten
Nationalität: Italienisch
Geboren: 03.04.1997
"Die Rückkehr zum Fechten ist für mich der größte Akt der Rebellion. Die Leute haben mir gesagt, ich würde es nie schaffen. Ich habe ihnen nie geglaubt."
Bebe ist dreifache Europameisterin, vierfache Weltmeisterin und zweifache Paralympics-Siegerin. Ihr Einsatz für Körperbewusstsein und Inklusion gibt vielen Mut. Und ihr Style spiegelt wider, wie sie fechtet: elegant, einfach und sportlich.
Adaptive Workouts
Beweg dich gemeinsam mit Coach Courtney Fearon bei unserer Ganzkörper-Workoutserie für alle Athlet:innen und Fitnesslevel. Ganz ohne Limits und nur in der Nike Training Club App. Scanne den QR-Code und leg los.
Adaptive Workouts
Beweg dich gemeinsam mit Coach Courtney Fearon bei unserer Ganzkörper-Workoutserie für alle Athlet:innen und Fitnesslevel. Ganz ohne Limits und nur in der Nike Training Club App.
Nike Membership
Inspiration und Vorteile
freischalten
Entdecke noch mehr Athlet:innen in der Nike App.
Nike Membership
Inspiration und Vorteile
freischalten
Entdecke noch mehr Athlet:innen in der Nike App.