CARLOS ALCARAZ

Carlos Alcaraz geht bei jedem Punkt aufs Ganze und spielt stets, um zu gewinnen. Dabei helfen ihm seine unermüdliche Kreativität und unerschütterliche Positivität.

Letzte Aktualisierung: 7. August 2026
2 Min. Lesezeit
Nike Athlete: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Disziplin: Tennis
Nationalität: Spanisch
Geboren: 5. Mai 2003

"Du solltest an erster Stelle ein Mensch sein, danach erst ein:e Athlet:in."

Carlos kommt aus einer Tennisfamilie und vertritt Werte, die schon seit Generationen übertragen werden. Angetrieben wird er von einem Mantra, das ihm sein Großvater mitgegeben hat. Es bestimmt alles, was er auf dem Court und abseits davon tut.

Nike Athlete: Carlos Alcaraz

Nike Membership

Inspiration und Vorteile
freischalten

Entdecke noch mehr Athlet:innen in der Nike App.

Nike Athlete: Carlos Alcaraz

Ursprünglich erschienen: 18. November 2024

Verwandte Storys

  • Nike Athletin: Cindy Ngamba

    Athlet:innen*

    Cindy Ngamba

  • Nike Athletin: Bebe Vio

    Athletes*

    Bebe Vio

  • Nike Athletin: India Sardjoe

    Athlet:innen*

    India Sardjoe

  • Nike Athlet: Jakob Ingebrigtsen

    Athlet:innen*

    Jakob Ingebrigtsen

  • Nike Athlete: Victor Wembanyama

    Athletes*

    Victor Wembanyama