Back to school für Damen

(487)
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Force 1 LV8
Schuh (ältere Kinder)
CHF 125
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
+2
Nike Air Max Moto 2K
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
CHF 150
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
Nike Air Rift
Schuh (Damen)
CHF 150
Nike Air Rift Mesh
Nike Air Rift Mesh Damenschuh
Bestseller
Nike Air Rift Mesh
Damenschuh
CHF 135
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Air Rift
Schuh (Damen)
CHF 150
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Bestseller
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 330
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Bestseller
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 310
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
+2
Recyclingmaterialien
Nike V5 RNR
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
CHF 105
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damenschuh
Nike V5 RNR
Damenschuh
CHF 105
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damenschuh
Nike V5 RNR
Damenschuh
CHF 105
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
Nike P-6000
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damenschuh
CHF 135
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damenschuh
Bestseller
Nike Air Max 90
Damenschuh
CHF 185
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 80
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
CHF 70
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 75
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
CHF 45
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
CHF 32
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
CHF 42
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
CHF 42
Nike Premium
Nike Premium Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Rucksack (21 l)
CHF 55
Nike Premium
Nike Premium Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Crossbody-Tasche (4 l)
CHF 37
Nike Commute
Nike Commute Umhängetasche (8 l)
Recyclingmaterialien
Nike Commute
Umhängetasche (8 l)
CHF 57
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Knöchelsocken mit geteilten Zehen
Nike Everyday Plus „Rift“
Leichte Knöchelsocken mit geteilten Zehen
CHF 17
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
Nike Everyday Plus „Rift“
Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
CHF 17
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rucksack (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear RPM
Rucksack (26 l)
CHF 110
Nike Sportswear
Nike Sportswear RPM Tasche (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
RPM Tasche (26 l)
CHF 99.95
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 75
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 57
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Bestseller
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
CHF 64.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 125
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 45
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 57
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
CHF 105
Nike Windrunner
Nike Windrunner Oversize-Denim-Jacke (Damen)
Bestseller
Nike Windrunner
Oversize-Denim-Jacke (Damen)
CHF 145
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
CHF 40
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Classic
Dri-FIT Tanktop für Damen
CHF 35
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike Initiator
Nike Initiator Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Initiator
Schuh (Damen)
CHF 99.95
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Bestseller
Nike P-6000
Schuh
CHF 135
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
CHF 105
Nike Heritage
Nike Heritage Mini-Rucksack (6 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Mini-Rucksack (6 l)
CHF 37
Nike Commute
Nike Commute Umhängetasche (8 l)
Recyclingmaterialien
Nike Commute
Umhängetasche (8 l)
CHF 57
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Knöchelsocken mit geteilten Zehen
Nike Everyday Plus „Rift“
Leichte Knöchelsocken mit geteilten Zehen
CHF 17
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
Nike Everyday Plus „Rift“
Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
CHF 17
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rucksack (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear RPM
Rucksack (26 l)
CHF 110
Nike Sportswear
Nike Sportswear RPM Tasche (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
RPM Tasche (26 l)
CHF 99.95
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 75
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 57
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Bestseller
Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
CHF 64.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 125
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 45
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 57
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
CHF 105
Nike Windrunner
Nike Windrunner Oversize-Denim-Jacke (Damen)
Bestseller
Nike Windrunner
Oversize-Denim-Jacke (Damen)
CHF 145
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
CHF 40
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Classic
Dri-FIT Tanktop für Damen
CHF 35
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike Initiator
Nike Initiator Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Initiator
Schuh (Damen)
CHF 99.95
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (Damen)
CHF 135
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Bestseller
Nike P-6000
Schuh
CHF 135
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
CHF 105
Nike Heritage
Nike Heritage Mini-Rucksack (6 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Mini-Rucksack (6 l)
CHF 37