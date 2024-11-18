Nike Athletin: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
Boxerin Cindy Ngamba kämpft nicht nur um die Goldmedaille, sondern als stolzes Mitglied des IOC Refugee Olympic Teams auch für ihre Träume. Für sich selbst und andere Displaced People wie sie.
Letzte Aktualisierung: 11. Juni 2026
2 Min. Lesezeit
Cindy Ngamba
Disziplin: Boxen
Herkunftsland: Kamerun
Geboren am: 07.09.1998
"Das Boxen ist meine Familie, mein bester Freund, meine Schwester, mein Partner. Im Ring ist man auf sich allein gestellt, man kann sich nicht verstecken. Man muss sein:e eigene:r Coach:in sein."
Zweifel spornt Cindy nur noch mehr an. Sie trotzt den Skeptiker:innen und schöpft aus ihnen im Ring umso mehr Kraft. Dort gibt es nur Cindy und kein Entkommen. Jede Sekunde und in jedem Kampf muss sie alles geben.
Olympic Refuge Foundation
Nike glaubt fest daran, dass die Kraft des Sports die Welt verändern kann. Nike arbeitet mit der Olympic Refuge Foundation zusammen, um Displaced Athletes zu unterstützen.