Der Schulanfang steht vor der Tür: begeistere junge Sportler:innen
Egal, welche Ziele sich Kids für das neue Schuljahr setzen: Mit der richtigen Ausrüstung sind sie bereit, jeden Tag ihr Bestes zu geben. Entdecke unsere strapazierfähige Kleidung für den Sportunterricht aus hochwertigen, langlebigen Materialien – ideal für aktive Kinder. Viele Teile sind mit der Nike Dri-FIT Technologie ausgestattet, die Schweiß von der Haut ableitet und für ein angenehm trockenes Tragegefühl sorgt. Atmungsaktive Stoffe bieten zusätzlich optimale Luftzirkulation, damit die Kleinen auch bei Bewegung kühl und fokussiert bleiben.
Praktisch, stylish, perfekt für junge Athlet:innen
Ob Schulstart oder Vereinstraining: Unsere praktischen Modelle bringen Ordnung ins Abenteuer. Unsere Rucksäcke sind so konzipiert, dass sie perfekt auf Kinderschultern sitzen. Breite, gepolsterte Träger sorgen für angenehmen Tragekomfort und verteilen das Gewicht gleichmäßig. Innen schaffen nützliche Fächer und Reißverschlusstaschen die nötige Organisation. Für den Sportunterricht oder den Weg zum Training findest du außerdem geräumige Sporttaschen oder Rucksäcke mit Kordelzug – perfekt, um Ausrüstung oder schmutzige Wäsche zu verstauen.
Guter Support fängt bei den Füßen an
Wachsende Gelenke und Muskeln werden beim Sport stark beansprucht – unabhängig von der Disziplin. Um deinen Nachwuchsstar zu unterstützen, bieten unsere Schuhe für den Schulanfang genau den richtigen Schutz: mit weicher Schaumstoffpolsterung, die Stöße abdämpft, Ermüdung reduziert und das Verletzungsrisiko senkt. Für extra Sprungkraft sorgen Modelle mit unseren legendären Air-Elementen – sie verleihen ein federndes, reaktionsfreudiges Laufgefühl und helfen, beim Training länger fit zu bleiben.
Robuste Kleidung für jedes Wetter
Wir bei Nike wissen: Junge Sportler:innen geben bei jedem Wetter alles. Deshalb gibt’s unsere Sportkleidung in verschiedenen Ärmel- und Beinlängen. Du suchst was für Wintertage? Unsere kuscheligen Trainingsanzüge halten auch bei Kälte schön warm. Für höhere Temperaturen findest du leichte Oberteile und Shorts, die atmungsaktiv sind und viel Bewegungsfreiheit bieten. Wenn es Zeit zum Entspannen ist, sind unsere Jogginghosen und Hoodies genau das Richtige. Die lockere Passform ist perfekt zum Überziehen über Baselayer. Einige Styles kommen sogar mit Brushback-Finish – für extra Wärme.
Ein praktischer Touch
Die Kids haben eine Kleiderordnung? Kein Ding. In unseren Must-haves für den Schulanfang findest du viele Teile in Schwarz, Weiß oder Marineblau – ideal für den Sportunterricht. Zahlreiche Modelle haben Stretch-Anteile, damit sich dein Nachwuchs frei bewegen kann, ob beim Beugen, Strecken oder Sprinten. Und fürs schnelle Waschen zwischendurch gibt es Oberteile und Shorts aus schnelltrocknenden Materialien. So ist alles im Nu wieder einsatzbereit.
Wir übernehmen Verantwortung
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft unseres Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Schulanfangs-Sachen von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Kleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.