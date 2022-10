Neues Zugehörigkeitsgefühl

Im Rampenlicht standen vor allem Athlet:innen ohne Behinderung. Du hast das komplett geändert und eine neue Generation von Athlet:innen inspiriert, an sich zu glauben. Wie können wir diese Einstellung mit in die Zukunft nehmen?

BEBE: Als ich klein war, habe ich mit Fechten im Stehen angefangen, das heißt, ich war körperlich dazu in der Lage. Mit 13 nahm ich dann am paralympischen Sport teil. Das war zwar in gewisser Weise eine völlig neue Welt, aber die Stimmung war dieselbe, das Feeling war dasselbe und die Gruppe war sogar noch besser. Es spielt also keine Rolle, ob du eine Behinderung hast oder nicht. Das Wichtigste ist, dass du durch Sport eine tolle Lebenseinstellung aufbauen kannst und das kann einem sehr helfen.