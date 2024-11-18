Es war einmal ein Mädchen, das nicht stillsitzen konnte. Seit sie fünf Jahre alt war, war Barbara immer in Bewegung, spielte Volleyball und nahm Tanzunterricht.

Aber Fußball war immer ihr Lieblingssport. Barbara und ihr Bruder spielten oft im Hinterhof ihres Hauses. Sie liefen im Kreis umeinander, dribbelten den Ball und schossen ihn an den Hauswänden vorbei. Und wenn sie nicht gerade Fußball spielte, sah sich Barbara Cristiano Ronaldo im Fernsehen an.

Sie studierte seine Spieltechniken, vor allem seinen legendären Knuckleball – eine Freistoßvariante, bei der der Ball unvorhersehbar und mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft wirbelt.

"Ich möchte ein Vorbild für junge Mädchen sein, denn wenn ich sie treffe, sehe ich mich selbst in ihren Augen, die voller Träume und Hoffnungen sind."