Football Stories: Alexia Putellas

Alexia spielte als Kind immer und überall Fußball. Wenn ihre Eltern sich in der Nähe ihres Hauses in ein Café setzten, spielte sie in der Zeit auf der Straße und kam nur vorbei, um verschwitzt und mit rotem Kopf ein Glas Wasser zu trinken. Damals wurde ihren Eltern klar, dass es an der Zeit war, sie in einem Verein anzumelden.



Alexia war die Jüngste in ihrer Mannschaft. Sie spielte mit Kindern, die fünf Jahre älter waren als sie. Manchmal war sie frustriert, dass sie nicht so kraftvoll schießen konnte wie die anderen, aber das hielt sie nicht davon ab, so hart wie möglich zu trainieren.